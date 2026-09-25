В Китае открывают десятки специальных полигонов, где ИИ-роботов учат жить среди людей

В Китае стремительно развивается новая отрасль - создание специальных тренировочных центров для роботов с искусственным интеллектом. На этих площадках машины учатся ориентироваться в реальном пространстве, пользоваться предметами и выполнять повседневные задачи.

К концу июня 2026 года в стране уже действовало более 70 таких центров, еще свыше 40 находились на стадии строительства или планирования, сообщает агентство Синьхуа .

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Такие центры называют полигонами для обучения воплощенного искусственного интеллекта. В отличие от обычных компьютерных программ, которые работают с текстами, изображениями и цифровой информацией, воплощенный ИИ должен научиться взаимодействовать с окружающим миром при помощи физического тела робота.

Для этого машины помещают в условия, максимально приближенные к повседневной жизни. В тренировочных центрах оборудуют помещения, напоминающие жилые квартиры, магазины, склады и производственные цеха.

Здесь роботы осваивают самые разные действия: учатся брать и переносить предметы, открывать двери, перемещаться между препятствиями, сортировать вещи и выполнять другие задания.

Почему роботам надо учиться даже самым простым движениям

То, что человеку кажется элементарным, для машины может оказаться сложнейшей задачей.

Например, чтобы взять со стола стакан, робот должен определить его местоположение, рассчитать расстояние, правильно расположить механическую руку и выбрать силу захвата. При этом ему необходимо учитывать форму предмета, его вес и возможность того, что стакан выскользнет или разобьется.

Еще сложнее действовать в незнакомой обстановке, когда предметы находятся не там, где робот привык их видеть.

Поэтому на тренировочных полигонах машины многократно повторяют одни и те же операции. Специалисты наблюдают за их действиями, исправляют ошибки и собирают информацию о том, как роботы взаимодействуют с окружающими предметами.

Полученные данные используются для дальнейшего обучения систем искусственного интеллекта.

Важная особенность таких центров заключается в том, что они позволяют накапливать информацию о физических действиях роботов в реальных условиях, а не только в компьютерных симуляциях.

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Китай выпускает тысячи человекоподобных роботов

Развитие тренировочных центров связано с быстрым ростом китайской робототехнической отрасли.

По данным Синьхуа, в настоящее время в стране насчитывается более 140 производителей гуманоидных, то есть человекоподобных, роботов.

В 2025 году китайские компании поставили 14,4 тысячи таких машин, что составило около 80% мирового рынка

Государство активно поддерживает развитие этой отрасли, рассматривая воплощенный искусственный интеллект как одно из перспективных направлений технологического развития.

Однако увеличение производства само по себе еще не означает, что человекоподобные роботы готовы массово заменить людей на производстве или стать домашними помощниками.

Многие современные модели уже умеют ходить, бегать, танцевать и выполнять сложные движения. Но для работы в обычной квартире, магазине или на заводе им необходимо научиться самостоятельно справляться с постоянно меняющимися условиями.

Одна из главных задач разработчиков - научить машины не просто повторять заранее запрограммированные действия, а адаптироваться к новым ситуациям.

Например, домашний робот должен уметь убирать вещи, даже если они каждый раз лежат в разных местах, безопасно передвигаться рядом с людьми и обращаться с хрупкими предметами.

На производстве от него потребуется способность работать с различными деталями, инструментами и оборудованием, не создавая опасности для окружающих.

Именно для решения таких задач в Китае создают тренировочные полигоны. Чем больше разнообразных ситуаций сможет освоить робот, тем шире будут возможности его практического применения.