У берегов Греции загорелся паром: на борту находились 29 человек

У греческого острова Миконос утром 25 сентября вспыхнул пожар на грузовом пароме Blue Carrier 2, перевозившем автомобили и грузовики. На борту находились 29 человек. Все они были эвакуированы, пострадавших нет, сообщает греческое издание Newsit .

Возгорание произошло около 9 часов утра, когда судно находилось в море к северу от Миконоса. Огонь вспыхнул в одном из помещений автомобильной палубы, где размещались 166 грузовиков и 29 легковых автомобилей.

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На борту находились 28 членов экипажа и один пассажир. Сразу после обнаружения пожара команда задействовала собственные средства пожаротушения и сообщила о происшествии береговой охране, сообщает Euronews.

К месту происшествия направили несколько судов береговой охраны, пожарные катера, буксиры и другие находившиеся поблизости суда. В операции также задействовали пожарное судно из порта Пирей.

Первоначально сообщалось, что все находившиеся на борту люди были собраны в безопасной части судна. Позднее компания Attica Group, которой принадлежит паром, подтвердила, что экипаж и пассажир были эвакуированы в соответствии с установленными процедурами безопасности.

По информации греческих СМИ, всех 29 человек доставили на другие суда. Никто из них не пострадал.