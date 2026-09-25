25 сентября 2026, 12:57 Валерия Леонова

У берегов Греции загорелся паром: на борту находились 29 человек

google news Подпишитесь на нас
У берегов Греции загорелся паром: на борту находились 29 человек

У греческого острова Миконос утром 25 сентября вспыхнул пожар на грузовом пароме Blue Carrier 2, перевозившем автомобили и грузовики. На борту находились 29 человек. Все они были эвакуированы, пострадавших нет, сообщает греческое издание Newsit .

Возгорание произошло около 9 часов утра, когда судно находилось в море к северу от Миконоса. Огонь вспыхнул в одном из помещений автомобильной палубы, где размещались 166 грузовиков и 29 легковых автомобилей.

Читайте нас также
Читайте Mixer
У берегов Греции загорелся паром: на борту находились 29 человек

Весы, Скорпионы, Козероги и Львы в гороскопе Джорджии Лукас на субботу 26…
У берегов Греции загорелся паром: на борту находились 29 человек

Скорпионы, Львы, Водолеи и Овны в гороскопе Тамары Глобы на субботу 26…
У берегов Греции загорелся паром: на борту находились 29 человек

6 трендов весны-2027, которые легко вписать в обычный гардероб
У берегов Греции загорелся паром: на борту находились 29 человек

Wellness stacking: как собрать полезные привычки в одну «стопку» - и…

К месту происшествия направили несколько судов береговой охраны, пожарные катера, буксиры и другие находившиеся поблизости суда. В операции также задействовали пожарное судно из порта Пирей.

По информации греческих СМИ, всех 29 человек доставили на другие суда. Никто из них не пострадал.

google news Подпишитесь на нас
У берегов Греции загорелся паром: на борту находились 29 человек

Весы, Скорпионы, Козероги и Львы в гороскопе Джорджии Лукас на субботу 26…
У берегов Греции загорелся паром: на борту находились 29 человек

Скорпионы, Львы, Водолеи и Овны в гороскопе Тамары Глобы на субботу 26…

В мире

Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico
25 сентября, 12:57
У берегов Греции загорелся паром: на борту находились 29 человек
25 сентября, 09:28
В соцсетях распространяются фальшивые видео массовых протестов по Европе
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico
24 сентября, 21:05 21:05
ИИ-агент OpenAI взломал правительственный сайт Австралии - первый известный случай в мире
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico
24 сентября, 20:32 20:32
В Испании расследуют загадочную смерть архитектора Жосепа Хуанпере: ключевой свидетель в коме
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico
24 сентября, 20:20 20:20
Премьер Венгрии Петер Мадьяр впервые посетил Ватикан в должности главы правительства
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico
24 сентября, 19:00 19:00
В Париже приговорили к восьми годам главаря банды детей-карманников: они приносили ему до 25 тысяч евро в день
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico
24 сентября, 16:30 16:30
Исчез из тюрьмы и запутывал следы: в Дубае поймали афериста Хендрика Холта
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico
24 сентября, 15:05 15:05
Хакеры заявили о краже данных тысяч сотрудников ФБР: среди раскрытых могут быть секретные специалисты
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico
24 сентября, 14:33 14:33
«Бесполезная организация и каста паразитов»: зачем Милей устроил разнос ООН с ее собственной трибуны
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico
24 сентября, 13:29 13:29
ВМС США признали восемь попыток суицида во время рекордной миссии авианосца Abraham Lincoln
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico
24 сентября, 12:37 12:37
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico

Латвия

Не только пенсионерам: кому с ноября могут увеличить помощь на оплату жилья
25 сентября, 11:58
С понедельника в Латвии можно будет заранее передать голос на хранение
25 сентября, 11:28
Шины в Латвии могут подорожать: что уже изменилось и чего ждать зимой
Не только пенсионерам: кому с ноября могут увеличить помощь на оплату жилья
25 сентября, 10:58 10:58
С 1 октября в Латвии меняется акциз на топливо и цены могут снизиться
Не только пенсионерам: кому с ноября могут увеличить помощь на оплату жилья
25 сентября, 10:28 10:28
Профессор назвал условие, которое может изменить демографию Латвии
Не только пенсионерам: кому с ноября могут увеличить помощь на оплату жилья
25 сентября, 09:58 09:58
Зарплаты в странах Балтии растут, но теневая экономика никуда не исчезает
Не только пенсионерам: кому с ноября могут увеличить помощь на оплату жилья
25 сентября, 08:58 08:58
Грипп начал распространяться по Латвии раньше обычного этой осенью
Не только пенсионерам: кому с ноября могут увеличить помощь на оплату жилья
25 сентября, 07:58 07:58
Рижский зоопарк станет необычным местом для голосования на выборах
Не только пенсионерам: кому с ноября могут увеличить помощь на оплату жилья
24 сентября, 18:05 18:05
Непал подтвердил пригодность ДНК-профилей для идентификации 33-х пропавших латвийцев
Не только пенсионерам: кому с ноября могут увеличить помощь на оплату жилья
24 сентября, 17:30 17:30
В Даугавпилсе расширят круг претендентов на муниципальные квартиры
Не только пенсионерам: кому с ноября могут увеличить помощь на оплату жилья
24 сентября, 15:28 15:28
Зонт лучше не забывать: пятница принесет Латвии затяжные дожди и ветер
Не только пенсионерам: кому с ноября могут увеличить помощь на оплату жилья
24 сентября, 14:00 14:00
Не только пенсионерам: кому с ноября могут увеличить помощь на оплату жилья

ЧП

В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
25 сентября, 08:27
Дети вызвали полицию после того, как двое мужчин ворвались в скейт-парк
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
23 сентября, 16:28
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
20 сентября, 09:41
Новый инцидент в Лувре: двое мужчин повесили свои картины рядом с «Моной Лизой»
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
18 сентября, 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
17 сентября, 12:30
Медведь погнался за подростками на квадроциклах под Ропажи
16 сентября, 19:28
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии

Бизнес

Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
22 сентября, 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»

Культура

Опубликован шорт-лист Букеровской премии-2026: в него вошли шесть книг
24 сентября, 19:50
Умерла актриса Марина Влади
Опубликован шорт-лист Букеровской премии-2026: в него вошли шесть книг
24 сентября, 17:00
Канадского писателя обвинили в написании романа с помощью ИИ: книга номинирована на Гонкуровскую премию
Опубликован шорт-лист Букеровской премии-2026: в него вошли шесть книг
24 сентября, 16:16
Джейкоб из «Сумерек» впервые стал отцом
24 сентября, 15:57
«Еще раз - и ты уволен»: Дольф Лундгрен рассказал о непростой дружбе со Сталлоне
24 сентября, 09:28
В Лондоне представят новый балет на музыку латвийского композитора Петериса Васкса
23 сентября, 11:59
Судмедэксперты назвали причину смерти актрисы Хейден Панеттьери - звезде «Героев» было 36 лет
23 сентября, 10:35
Disney+ готовит перезапуск мультсериала «Чёрный Плащ»: главного героя озвучит Марк Хэмилл
23 сентября, 10:06
Опубликован шорт-лист Букеровской премии-2026: в него вошли шесть книг

Mixer

6 трендов весны-2027, которые легко вписать в обычный гардероб
25 сентября, 12:58
Гороскоп на 26 сентября по картам Таро: Тельцу - ценить свои результаты, Овну - проявить инициативу
6 трендов весны-2027, которые легко вписать в обычный гардероб
25 сентября, 12:31
Кролик меняет маршрут без сожалений: 4 знака китайского гороскопа, которым 26 сентября удастся выбрать вариант получше
6 трендов весны-2027, которые легко вписать в обычный гардероб
25 сентября, 12:01
Весы, Скорпионы, Козероги и Львы в гороскопе Джорджии Лукас на субботу 26 сентября
25 сентября, 11:58
Любимая футболка села после стирки? Не выбрасывайте - верните размер обычным кондиционером для волос
25 сентября, 11:41
Скорпионы, Львы, Водолеи и Овны в гороскопе Тамары Глобы на субботу 26 сентября
25 сентября, 11:06
Ловушка для глаз: найдите 3 отличия за 20 секунд - справятся только самые внимательные
25 сентября, 10:17
Водолеи, Стрельцы, Козероги и Овны в ультракоротком гороскопе на субботу 26 сентября (+совет)
25 сентября, 09:47
6 трендов весны-2027, которые легко вписать в обычный гардероб

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
25 сентября, 12:29
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
24 сентября, 10:59
«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
23 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
22 сентября, 13:29
«Зеленая лампа»: для братиков Алекса и Маркуса собрано более 7 тысяч евро
21 сентября, 23:57
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
21 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам

Спорт

Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
24 сентября, 08:59
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
20 сентября, 20:24
Гонка закончилась кулаками: пилоты NASCAR устроили драку после аварии на трассе
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
20 сентября, 18:08
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
20 сентября, 11:36
Ламин Ямаль назвал фаворита Лиги чемпионов - и это не «Барселона»
19 сентября, 20:59
Латвийские баскетболисты завоевали серебро Кубка мира U-23 по баскетболу 3×3
19 сентября, 19:37
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
18 сентября, 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
16 сентября, 20:28
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас