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Трамп подарил Си Цзиньпину скульптуру орлана, созданную при участии Мелании Трамп

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Трамп подарил Си Цзиньпину скульптуру орлана, созданную при участии Мелании Трамп

Президент США Дональд Трамп преподнес председателю КНР Си Цзиньпину скульптуру белоголового орлана - одного из главных национальных символов Соединенных Штатов.

Подарок был представлен вечером 24 сентября во время государственного ужина в Белом доме, организованного в честь китайского лидера и его супруги Пэн Лиюань, сообщает CNN .

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Затем американский лидер представил гостям скульптуру высотой около 90 сантиметров, изображающую орлана с широко расправленными крыльями, сидящего на ветке.

Трамп отметил, что белоголовый орлан олицетворяет свободный дух Америки, и выразил надежду, что подарок займет достойное место в Пекине.

Белоголовый орлан изображен на Большой печати США, утвержденной в 1782 году. Его изображение также можно увидеть на американских государственных документах, денежных знаках и официальной символике.

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Эта хищная птица обитает в Северной Америке. В прошлом ее численность резко сократилась, в частности из-за применения пестицида ДДТ, однако благодаря природоохранным мерам популяция восстановилась.

В декабре 2024 года белоголовый орлан был официально признан национальной птицей Соединенных Штатов, хотя фактически использовался в качестве символа страны на протяжении более двух столетий.

Председатель КНР прибыл в Вашингтон 23 сентября с трехдневным государственным визитом. Президент США Дональд Трамп лично встретил его на авиабазе Эндрюс, куда китайский лидер прилетел вместе с супругой.

На следующий день в Белом доме состоялась официальная церемония встречи, после которой руководители двух стран провели переговоры. Вечером 24 сентября в честь Си Цзиньпина и Пэн Лиюань был организован государственный ужин. В нем приняли участие представители американской администрации, китайской делегации и деловых кругов.

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