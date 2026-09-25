Трагедия на учениях в Казахстане: 14 военных погибли в Каспийском море, командиры задержаны

Во время учений Военно-морских сил Казахстана погибли 14 военнослужащих, которых унесло в Каспийское море. Троих человек удалось спасти. По делу о гибели военных задержаны несколько должностных лиц Министерства обороны Казахстана, сообщает ВВС.

Инцидент произошел 24 сентября в Мангистауской области на юго-западе Казахстана.

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Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что в море унесло 17 человек. По его словам, это произошло во время выполнения учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра.

Министерство обороны Казахстана пока не сообщило, при каких именно обстоятельствах военные оказались в море. При этом 22 сентября оборонное ведомство сообщало о проведении в казахстанском секторе Каспийского моря военных учений «Защита Каспия-2026», в которых было заявлено более 500 участников-военнослужащих, боевые корабли и береговые подразделения.

В четверг вечером Минобороны опубликовало имена 12 погибших. В списке были 11 военнослужащих срочной службы и один старший лейтенант. Позднее число погибших увеличилось до 14.

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Издание Lada.kz опубликовало кадры, предположительно снятые во время спасательной операции. На видео видно, что в районе происшествия сохранялся сильный ветер. В море в районе операции находился военный корабль.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и объявил 25 сентября днем национального траура.

В пятницу МВД Казахстана сообщило о задержании должностных лиц Минобороны. Их подозревают в уголовных правонарушениях, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, которые привели к тяжким последствиям.

Среди задержанных - первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами, два командира воинских частей, а также командиры роты морской пехоты и катера.