Министр транспорта Литвы: банкротство airBaltic не стало бы трагедией для Литвы

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Банкротство латвийской национальной авиакомпании airBaltic не стало бы трагедией для Литвы, заявил министр транспорта Литвы Юрс Таминскас. По его словам, в краткосрочной перспективе это создало бы проблемы, но страна смогла бы восстановиться.

«Это не было бы трагедией, если бы airBaltic больше не существовала. Да, в краткосрочной перспективе это создало бы проблемы. Да, мы столкнулись бы с неудобствами и дискомфортом, но мы бы восстановились и двигались дальше», - сказал Таминскас в подкасте портала 15min.lt.

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При этом министр Литвы считает, что правительство Латвии сделает все возможное, чтобы не допустить банкротства airBaltic. По его словам, компания обеспечивает около 2% ВВП Латвии, поэтому ее банкротство стало бы серьезным ударом по экономике страны.

В то же время в случае банкротства airBaltic авиасообщение между Литвой и Ригой прекратилось бы уже на следующий день, отметил министр.

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«Если бы airBaltic больше не существовала, аэропорт Риги закрылся бы уже на следующий день, поскольку именно благодаря airBaltic он является авиационным узлом. Без airBaltic нет Риги», - сказал Таминскас.

Он также отметил, что необходимо развивать авиарейсы из Литвы не только из Вильнюса, но и из аэропортов Каунаса и Паланги.

Литовский министр добавил, что ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair контролирует 44% рынка аэропортов Литвы, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air - 22%, а airBaltic - 17%.