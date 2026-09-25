25 сентября 2026, 20:05 Наталья Гудемчук

ЕС вводит новый сбор за онлайн-покупки из стран вне блока: платить будут сами интернет-магазины

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ЕС вводит новый сбор за онлайн-покупки из стран вне блока: платить будут сами интернет-магазины

С 1 ноября в Европейском союзе введут новый сбор в размере двух евро за товары, заказанные в интернет-магазинах за пределами ЕС. Такое решение Европейская комиссия приняла на этой неделе, сообщает агентство LETA.

С 1 ноября сбор в 2 евро будет взиматься за каждый товар, купленный в интернет-магазинах за пределами ЕС. Платить его будут онлайн-платформы, а не получатели посылок. Сбор будут взимать государственные органы стран ЕС.

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Новый сбор призван покрыть растущие расходы, связанные с увеличением количества посылок от интернет-магазинов.

Введение такого сбора предусмотрено поправками к правилам электронной торговли и таможенному законодательству, которые Европейский парламент принял в сентябре. Европейская комиссия определяет размер сбора.

Ранее, в июле, в ЕС уже ввели таможенную пошлину в размере трех евро на товары, которые жители покупают в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами ЕС.

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