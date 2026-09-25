ЕС вводит новый сбор за онлайн-покупки из стран вне блока: платить будут сами интернет-магазины

С 1 ноября в Европейском союзе введут новый сбор в размере двух евро за товары, заказанные в интернет-магазинах за пределами ЕС. Такое решение Европейская комиссия приняла на этой неделе, сообщает агентство LETA.

С 1 ноября сбор в 2 евро будет взиматься за каждый товар, купленный в интернет-магазинах за пределами ЕС. Платить его будут онлайн-платформы, а не получатели посылок. Сбор будут взимать государственные органы стран ЕС.

Читайте нас также Google News Facebook

В 2025 году таможенные органы стран ЕС обработали около 6 млрд отправлений от интернет-магазинов за пределами блока. Около 90% из них пришли из Китая.

Читайте

Новый сбор призван покрыть растущие расходы, связанные с увеличением количества посылок от интернет-магазинов.

Введение такого сбора предусмотрено поправками к правилам электронной торговли и таможенному законодательству, которые Европейский парламент принял в сентябре. Европейская комиссия определяет размер сбора.

Ранее, в июле, в ЕС уже ввели таможенную пошлину в размере трех евро на товары, которые жители покупают в интернет-магазинах и на торговых платформах за пределами ЕС.