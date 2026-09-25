Аэропорт Мальпенса в Милане переименовали в честь Берлускони: решение вызвало протесты

Аэропорт Мальпенса в Милане, второй по значимости воздушный узел Италии, официально получил имя бывшего премьер-министра и медиамагната Сильвио Берлускони. Решение вызвало протесты со стороны представителей местных властей, сообщает Milano Today.

Инициативу переименовать аэропорт выдвинули власти региона Ломбардия в июне 2024 года. Позже ее одобрил министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини.

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Решение о смене названия стало предметом судебных разбирательств. Власти Милана и трех соседних городов пытались оспорить действия Национального управления гражданской авиации (ENAC). Они утверждали, что право давать названия объектам принадлежит муниципалитетам, а закон запрещает устанавливать памятники в честь людей в течение 10 лет после их смерти.

Суд признал действия ENAC законными и отклонил жалобы.

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Мэр Милана Джузеппе Сала и мэр Варезе Давиде Галимберти выступили против переименования. Они не пришли на церемонию в честь присвоения аэропорту нового названия. На мероприятии присутствовали вице-премьер Маттео Сальвини и родственники Берлускони.

Сильвио Берлускони четыре раза занимал пост председателя Совета министров Италии. В послевоенной истории страны он дольше всех находился на этой должности.

Берлускони умер от лейкемии в 2023 году в возрасте 86 лет.