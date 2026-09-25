Дочь Курта Кобейна стала продюсером криминального триллера и появилась на красной дорожке

Об этом сообщает американский журнал Vogue .

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Показ состоялся 22 сентября в кинотеатре Landmark Theatres Sunset. Фрэнсис позировала фотографам в коричневой кожаной куртке свободного кроя, черной футболке с принтом, коротких шортах и высоких белых сапогах. Образ дополняла небольшая белая сумка.

Американские модные издания отметили, что своим нарядом Фрэнсис напомнила о стиле гранж, который был особенно популярен в 1990-е годы и неразрывно связан с творчеством ее знаменитого отца.

Последний раз дочь Курта Кобейна выходила на красную дорожку в 2018 году. Тогда она посещала модные мероприятия, в том числе показ коллекции Moschino x H&M в Нью-Йорке. В июне 2019 года Фрэнсис также присутствовала на показе Moschino, однако в последующие годы практически перестала появляться на подобных мероприятиях.

Фрэнсис Бин Кобейн выступила одним из исполнительных продюсеров криминального триллера The Deputy, премьера которого в американских кинотеатрах состоялась 25 сентября.

Картина режиссера Мэтта Суккара рассказывает о молодом помощнике шерифа Тоби Сойере, которому поручают охранять тело погибшего человека. Когда тело неожиданно исчезает, герой начинает собственное расследование и постепенно раскрывает коррупционные связи в небольшом городе.

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Главную роль исполнил Дюк Николсон - внук знаменитого актера Джека Николсона. В фильме также снялись Уильям Х. Мэйси, Тиффани Хэддиш, Стивен Дорфф, Джулия Фокс и Билли Лурд.

Фрэнсис Бин Кобейн известна не только благодаря своим родителям. Она занимается изобразительным искусством, работала моделью и участвовала в различных творческих проектах.

В октябре 2023 года Фрэнсис вышла замуж за Райли Хока, сына знаменитого американского скейтбордиста Тони Хока.

17 сентября 2024 года у супругов родился сын Ронин Уокер Кобейн Хок, ставший первым внуком Курта Кобейна.

Недавно Фрэнсис отметила второй день рождения сына и поделилась в Instagram семейными фотографиями. В эмоциональной публикации она рассказала, как счастлива быть матерью и как сильно появление ребенка изменило ее жизнь.

Фрэнсис было всего полтора года, когда в 1994 года погиб ее отец. В 2024 году, к 30-й годовщине его смерти, она опубликовала трогательное послание, в котором рассказала о своем отношении к утрате и поделилась воспоминаниями о письме, написанном Куртом еще до ее рождения.