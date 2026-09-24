24 сентября 2026, 13:29

ВМС США признали восемь попыток суицида во время рекордной миссии авианосца Abraham Lincoln

ВМС США признали восемь попыток суицида во время рекордной миссии авианосца Abraham Lincoln

Восемь американских военнослужащих предприняли попытки суицида во время затянувшегося развертывания авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln. Эти данные официально подтвердило руководство Военно-морских сил США после нескольких недель споров вокруг условий, в которых моряки месяцами находились вдали от дома.

Новые сведения содержатся в письме исполняющего обязанности министра ВМС США Хунга Као сенатору-демократу Кирстен Джиллибранд, члену комитета Сената по вооруженным силам. Документ получили несколько американских СМИ, а также агентство AFP.

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«С начала развертывания Lincoln в ударной группе произошло в общей сложности восемь попыток суицида», - сообщил Као.

При этом речь идет не исключительно о моряках непосредственно на авианосце. В статистику вошли военнослужащие USS Abraham Lincoln, его авиакрыла, штаба ударной группы и эскадры эсминцев, экипажей кораблей сопровождения и авиационных подразделений.

Ни одного завершенного суицида во время этой миссии зарегистрировано не было.

Девять месяцев без нормального отдыха

USS Abraham Lincoln покинул Сан-Диего в ноябре 2025 года. Первоначально авианосец направился в Индо-Тихоокеанский регион, однако затем его перебросили на Ближний Восток, где ударная группа участвовала в боевых операциях против Ирана.

Развертывание неоднократно продлевалось. В итоге до захода в Таиланд корабль провел 286 дней без полноценного посещения порта, причем значительная часть этого времени пришлась на боевую зону. В начале сентября авианосец наконец прибыл в порт Лаем-Чабанг неподалеку от Паттайи, где экипаж получил несколько дней отдыха.

На борту USS Abraham Lincoln находятся около 5000 человек. Для сравнения, обычное развертывание американских моряков длится примерно шесть месяцев, тогда как эта миссия растянулась примерно на девять месяцев и продолжала продлеваться.

Семьи моряков забили тревогу еще летом

О проблемах на авианосце американские СМИ начали подробно писать еще в августе. Родственники военнослужащих рассказывали об эмоциональном истощении моряков, нехватке некоторых продуктов и проблемах с санитарными условиями.

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ВМС США признали восемь попыток суицида во время рекордной миссии авианосца Abraham Lincoln

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ВМС США признали восемь попыток суицида во время рекордной миссии авианосца Abraham Lincoln

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ВМС США признали восемь попыток суицида во время рекордной миссии авианосца Abraham Lincoln

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Сообщения оказались достаточно серьезными, чтобы ими занялся Конгресс. Более 50 конгрессменов-демократов потребовали от руководства ВМС объяснений в связи с жалобами на питание, гигиену и психологическое состояние экипажа.

В прессе появлялись и сообщения о попытках моряков прыгнуть за борт. Теперь руководство ВМС официально подтвердило, что за все время развертывания в ударной группе было зарегистрировано восемь попыток суицида.

При этом опубликованные данные требуют некоторого контекста. Как отмечает CNN со ссылкой на статистику Пентагона, частота попыток суицида в ударной группе Abraham Lincoln была примерно сопоставима с показателем для всего действующего состава ВМС США в 2024 году. Тогда среди примерно 337 тысяч действующих военнослужащих ВМС было зарегистрировано 356 попыток.

Трамп отвергал сообщения о тяжелых условиях

Ситуация вокруг авианосца еще в августе приобрела политический характер.

Когда журналист спросил президента Дональда Трампа о беспокойстве семей военнослужащих из-за условий на корабле, тот ответил: «Нет, они не беспокоятся». А на вопрос, не слишком ли долго продолжается миссия, президент заявил, что она длится «далеко не достаточно долго».

Командование также пыталось снизить градус тревоги. Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер лично посетил авианосец и признал, что длительная служба в море является чрезвычайно сложной и люди по-разному реагируют на подобный стресс.

Теперь, однако, официальное письмо руководства ВМС впервые позволяет оценить масштаб проблемы в конкретных цифрах.

После 286 дней без полноценного захода в порт USS Abraham Lincoln прибыл в Таиланд 2 сентября. Американские моряки получили пятидневный отдых, а командование назвало его заслуженной возможностью для экипажа восстановить силы после исторически продолжительной миссии.

 

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ВМС США признали восемь попыток суицида во время рекордной миссии авианосца Abraham Lincoln

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ВМС США признали восемь попыток суицида во время рекордной миссии авианосца Abraham Lincoln

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