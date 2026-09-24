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В Риме после гибели рабочего закрыли Колизей - впервые со времен пандемии

В Риме после гибели рабочего закрыли Колизей - впервые со времен пандемии

Одна из самых известных достопримечательностей Италии, римский Колизей, была временно закрыта для посетителей после трагического происшествия во время проведения технических работ.

Как сообщает CNN  со ссылкой на Министерство культуры Италии, в ночь на 23 сентября на территории исторического памятника погиб 22-летний рабочий.

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Промышленный альпинист Андреа Моретти занимался монтажом системы освещения Колизея. Во время работы на высоте он сорвался и упал примерно с 10 метров. Полученные травмы оказались смертельными.

Итальянские власти начали расследование обстоятельств происшествия. Им предстоит установить, что стало причиной падения и были ли соблюдены необходимые меры безопасности при проведении работ.

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После трагедии Колизей закрыли для публики. По данным CNN, это первый случай со времен пандемии COVID-19, когда знаменитый амфитеатр не принимал посетителей в обычные часы работы.

Колизей, строительство которого было завершено в I веке нашей эры, является одним из главных символов Рима и входит в число самых посещаемых исторических памятников Италии.

Обычно он открыт для туристов ежедневно, за исключением 25 декабря и 1 января. В отдельные дни доступ к памятнику может временно ограничиваться в связи с визитами высокопоставленных гостей или проведением официальных мероприятий.

Во время пандемии COVID-19 Колизей оставался закрытым на протяжении нескольких недель.

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