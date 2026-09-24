В Париже приговорили к восьми годам главаря банды детей-карманников: малыши приносили ему до 25 тысяч евро в день

В Париже 48-летнего мужчину приговорили к восьми годам тюрьмы за то, что он заставлял детей заниматься карманными кражами и грабить туристов в метро и популярных местах, включая Диснейленд, сообщает The Guardian.
Роберто Хамидович, глава цыганской семьи боснийского происхождения, руководил сетью, в которую вовлекали преимущественно малолетних девочек. Детей селили в ветхих самовольных постройках и заставляли заниматься карманными кражами. В среднем им было от 10 до 12 лет.
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Детей постарше заставляли скрывать свой настоящий возраст. Это позволяло им избегать уголовной ответственности, которая во Франции наступает с 13 лет.
По данным обвинения, ежедневно дети приносили Хамидовичу около 25 тысяч евро. За неповиновение или плохие результаты их избивали и подвергали сексуальному насилию.
В преступной деятельности Хамидовичу помогали родственники, которые при этом вели роскошный образ жизни. Перед судом предстали четыре мужчины и три женщины. Им предъявили обвинения в торговле людьми, организованных кражах, сексуальном насилии над несовершеннолетними, отмывании денег и участии в преступном сообществе, связанном с международной сетью карманников, действовавшей в нескольких странах Европы. Все обвиняемые отрицали свою вину.
Помимо восьми лет тюрьмы, Хамидовича оштрафовали на 500 тысяч евро. Его жена Лейла получила шесть лет лишения свободы и штраф в 300 тысяч евро. Двое сыновей пары, племянник и две родственницы получили от пяти до семи лет тюрьмы и также были оштрафованы.
После освобождения всех осужденных депортируют и запретят им въезд во Францию.