24 сентября 2026, 20:32 Наталья Гудемчук

В Испании расследуют загадочную смерть архитектора Жосепа Хуанпере: ключевой свидетель в коме

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В Испании расследуют загадочную смерть архитектора Жосепа Хуанпере: ключевой свидетель в коме
euronews

В Испании спустя девять месяцев после ухода из жизни архитектора Жосепа Хуанпере полиция задержала его партнершу. Первоначально смерть Хуанпере считали естественной, однако теперь следствие проверяет версию о возможном преступлении. Ключевой свидетель по делу - племянник архитектора, который обнаружил его тело, - сейчас находится в коме.

72-летний Хуанпере умер 26 декабря 2025 года в своем доме в Бакайре, в долине Валь-д’Аран. Он проводил там рождественские каникулы вместе со своей партнершей.

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За два дня до смерти архитектор почувствовал себя плохо и обратился в больницу в Вьелье. Там он несколько часов находился под наблюдением, после чего вернулся домой.

Первая судебно-медицинская экспертиза не выявила следов насилия. Предварительной причиной смерти назвали сердечную патологию. Однако дело не закрыли, а суд в Вьелье продолжил расследование в условиях строгой секретности.

На этой неделе полиция задержала партнершу Хуанпере в Мадриде. Женщине около 63 лет. По данным El Mundo, она происходит из семьи, разбогатевшей на девелоперском и гостиничном бизнесе, и поддерживает связи с представителями деловых и светских кругов.

Следователи также провели обыски и другие процессуальные действия. Задержанную должны доставить в суд, который решит вопрос о ее дальнейшем статусе и возможных мерах пресечения. Само задержание не означает, что женщина признана виновной.

Особое значение для расследования имеют последние 48 часов жизни архитектора. 24 декабря он обратился в больницу, а два дня спустя его нашли мертвым в доме в Бакайре.

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Родственники пытались связаться с Хуанпере, но не смогли до него дозвониться. В итоге один из его племянников приехал к дому и почти час звонил в дверь. Партнерша архитектора в конце концов открыла ему. Войдя, племянник обнаружил дядю без признаков жизни, а женщину - в состоянии шока, пишет El Periódico.

По данным местных СМИ, женщина не вызвала экстренные службы до приезда племянника. При этом на теле архитектора не было видимых следов насилия.

Теперь племянник, обнаруживший тело, сам находится в коме. Как сообщает El Confidencial, уже несколько недель он проходит лечение в частной клинике из-за заболевания легких. Его показания могли иметь важное значение для расследования, поскольку он одним из первых вошел в дом после смерти Хуанпере.

Следствие пока не раскрывает, какие именно обстоятельства заставили пересмотреть первоначальную версию о естественной смерти. Не сообщается и о новых результатах экспертиз. Дело остается засекреченным.

Жосеп Хуанпере-и-Мирет был одним из основателей архитектурного бюро GCA Architects. Вместе с Антонио Пучем он основал компанию в Барселоне в 1986 году. Бюро занималось архитектурными и дизайнерскими проектами для крупных компаний, гостиниц и жилых комплексов. Хуанпере также был близким другом основателя Mango Исака Андика. GCA Architects сотрудничала с Mango, а сам Хуанпере занимался интерьером яхты Nirvana Formentera, принадлежавшей предпринимателю.

Андик погиб в декабре 2024 года, сорвавшись в овраг во время прогулки по Монсеррату. Первоначально расследование его смерти закрыли, однако позднее дело возобновили. В мае 2026 года его сына Джонатана Андика задержали по подозрению в причастности к смерти отца.

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