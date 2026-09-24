В Индии загорелся пассажирский автобус: девять человек погибли, водитель и кондуктор задержаны

В Индии девять человек погибли в результате пожара в пассажирском автобусе, следовавшем из Нью-Дели в город Махоба. Трагедия произошла поздно вечером 23 сентября на скоростной автомагистрали Ямуна в районе Большой Нойды.

Как сообщает The Times of India , полиция задержала водителя и кондуктора автобуса, которые, предположительно, проигнорировали предупреждения пассажиров о начавшемся пожаре.

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Автобус, оборудованный спальными местами, направлялся из Нью-Дели в город Махоба в штате Уттар-Прадеш. Около 23:30, когда транспортное средство находилось неподалеку от населенного пункта Джевар, в салоне появился запах гари.

Согласно зарегистрированному полицией заявлению, пассажиры сообщили водителю и кондуктору о подозрительном запахе, исходившем из кабины. Однако те не остановили автобус сразу. Вскоре в передней части салона появилось пламя, которое быстро распространилось по транспортному средству.

Люди начали требовать остановить автобус. Некоторым удалось самостоятельно выбраться наружу, в том числе через окна.

На место происшествия прибыли четыре пожарных расчета и спасательные службы. По словам начальника пожарной службы Нойды Прадипа Кумара, из горящего автобуса удалось эвакуировать от 20 до 25 человек.

После тушения пожара спасатели обнаружили внутри автобуса девять погибших. Причинами смерти стали ожоги и удушье продуктами горения.

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По предварительной версии пожарной службы, возгорание могло начаться из-за искры или неисправности системы кондиционирования, после чего загорелось моторное масло.

Однако окончательная причина пожара пока не установлена. Следователи также выясняют, почему автобус не был остановлен сразу после того, как пассажиры сообщили о запахе гари.

В отношении водителя и кондуктора возбуждено уголовное дело. Оба задержаны. В частности, следствие рассматривает обстоятельства их действий, которые могли привести к гибели людей.

Личности погибших устанавливаются.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и объявил о выделении материальной помощи из Национального фонда помощи премьер-министра.