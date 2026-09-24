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Трамп лично встретил Си Цзиньпина в США у трапа: красная дорожка, воинские почести и авиапарад

Трамп лично встретил Си Цзиньпина в США у трапа: красная дорожка, воинские почести и авиапарад

Президент США Дональд Трамп лично встретил председателя КНР Си Цзиньпина, прибывшего 23 сентября в Вашингтон с трехдневным государственным визитом. Встреча на военной авиабазе Эндрюс сопровождалась торжественной церемонией с участием почетного караула, военного оркестра и авиации.

Как сообщает ABC News , американский президент вместе с супругой Меланией приветствовал китайского лидера и его жену Пэн Лиюань непосредственно у трапа самолета.

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Для встречи китайской делегации на аэродроме расстелили красную дорожку длиной около 30 метров, вдоль которой выстроились американские военнослужащие. После приветствия обе президентские пары прошли по дорожке и остановились для официальной фотосъемки.

Военный оркестр исполнил государственные гимны Китая и США. Во время американского гимна Трамп отдал воинское приветствие. На летном поле развевались американские и китайские флаги. Церемонию сопровождали артиллерийские залпы, а над аэродромом пролетели два стратегических бомбардировщика B-1.

Личная встреча иностранного лидера в аэропорту считается необычным шагом для американского президента. Как правило, официальные церемонии приветствия глав государств проходят уже в Белом доме.

Главная часть государственного визита запланирована на четверг, 24 сентября. В Белом доме состоятся официальная церемония встречи китайского лидера, смотр почетного караула и закрытые переговоры президентов.

Среди основных тем встречи - торговые отношения между США и Китаем, развитие искусственного интеллекта, поставки редкоземельных металлов и других критически важных материалов, а также ситуация вокруг Тайваня.

Ожидается, что стороны обсудят и международные вопросы, в том числе ситуацию вокруг Ирана.

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Еще до начала официальных переговоров стало известно о новой договоренности между Вашингтоном и Пекином. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что стороны согласились продлить действие торгового перемирия до 10 января 2027 года. Ранее срок соответствующих договоренностей истекал 10 ноября.

По словам Бессента, дополнительное время позволит двум странам продолжить экономические переговоры и определить возможности для дальнейшего сотрудничества.

При этом министр не стал утверждать, что продление перемирия обязательно приведет к заключению более масштабного торгового соглашения.

Среди приглашенных - основатель Amazon Джефф Безос, руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Meta Марк Цукерберг, гендиректор Google Сундар Пичаи и руководитель Dell Technologies Майкл Делл.

Также в списке гостей значатся глава Nvidia Дженсен Хуанг, руководитель OpenAI Сэм Альтман, генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер и Тим Кук, недавно покинувший пост главы Apple.

Первый государственный визит за 11 лет

Нынешняя поездка стала первым государственным визитом Си Цзиньпина в США с сентября 2015 года, когда американским президентом был Барак Обама.

В мае 2026 года Дональд Трамп посетил Китай и провел переговоры с Си Цзиньпином. Теперь китайский лидер прибыл в Вашингтон с ответным визитом.

Отъезд Си Цзиньпина из Вашингтона запланирован на тот же день.

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