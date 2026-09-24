Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico

Судья Тим Келли счел, что запрет Трампа, скорее всего, нарушает Конституцию США и заблокировал его на 14 дней. Разбирательство по делу продолжится.

История началась с поста Трампа в Truth Social. Там он объявил, что сотрудники трех редакций больше не имеют права работать в Белом доме. В том же сообщении он прошелся по каждому. CNN назвал «лживыми», про MS NOW съязвил, что канал сменил название с MSNBC «из-за отсутствия зрителей и доверия». А про Politico написал, что администрация Джо Байдена оформила на издание «незаконную, нелепую подписку» на 8 миллионов долларов.

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По версии Трампа, деньги шли напрямую из бюджета США, чтобы удержать газету на плаву. Он назвал это коррупцией. Теперь же суд фактически поставил под сомнение право президента вот так, одним постом, выгонять журналистов из Белого дома.

Все три издания подали совместный иск в суд. В нем утверждается, что запрет нарушает Первую поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова и прессы, а также лишает журналистов предусмотренной законом возможности обжаловать решение, пишет reuters.com

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Минюст США объяснял запрет Трампа соображениями национальной безопасности. Однако суд этот аргумент не принял: в материалах дела нет подтверждений того, что допуск журналистов может создать такую угрозу (к тому же письма с разъяснениями причин были разосланы только после подачи иска). Сам Трамп объяснял запрет не вопросами безопасности, а публикацией фейковых новостей.

В поддержку CNN, MS NOW и Politico выступили организации по защите свобод прессы и десятки СМИ. Они выпустили совместное заявление о том, что лишение журналистов доступа в Белый дом из-за редакционной точки зрения противоречит практике Верховного суда. Документ подписали, в том числе, Reuters, The Washington Post и Fox News.

Четыре крупнейших американских телесети (ABC, CBS, NBC, Fox News), которые вместе с СNN входят в телевизионный пул Белого дома, из солидарности отказались освещать мероприятия с участием Дональда Трампа.