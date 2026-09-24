24 сентября 2026, 12:37

Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico

Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico

Судья Тим Келли счел, что запрет Трампа, скорее всего, нарушает Конституцию США и заблокировал его на 14 дней. Разбирательство по делу продолжится.

История началась с поста Трампа в Truth Social. Там он объявил, что сотрудники трех редакций больше не имеют права работать в Белом доме. В том же сообщении он прошелся по каждому. CNN назвал «лживыми», про MS NOW съязвил, что канал сменил название с MSNBC «из-за отсутствия зрителей и доверия». А про Politico написал, что администрация Джо Байдена оформила на издание «незаконную, нелепую подписку» на 8 миллионов долларов.

Читайте нас также

По версии Трампа, деньги шли напрямую из бюджета США, чтобы удержать газету на плаву. Он назвал это коррупцией. Теперь же суд фактически поставил под сомнение право президента вот так, одним постом, выгонять журналистов из Белого дома.

Все три издания подали совместный иск в суд. В нем утверждается, что запрет нарушает Первую поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова и прессы, а также лишает журналистов предусмотренной законом возможности обжаловать решение, пишет reuters.com

Читайте Mixer
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico

Скорпионы, Раки, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 25…
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico

Близнецы, Тельцы, Овны и Львы в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 25 сентября
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico

Старый кед преподнес сюрприз: сможете найти 3 отличия на картинках за 20…
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico

Стеклянный физалис укажет, что хорошего вы перестали замечать по привычке?

Минюст США объяснял запрет Трампа соображениями национальной безопасности. Однако суд этот аргумент не принял: в материалах дела нет подтверждений того, что допуск журналистов может создать такую угрозу (к тому же письма с разъяснениями причин были разосланы только после подачи иска). Сам Трамп объяснял запрет не вопросами безопасности, а публикацией фейковых новостей.

В поддержку CNN, MS NOW и Politico выступили организации по защите свобод прессы и десятки СМИ. Они выпустили совместное заявление о том, что лишение журналистов доступа в Белый дом из-за редакционной точки зрения противоречит практике Верховного суда. Документ подписали, в том числе, Reuters, The Washington Post и Fox News.

Четыре крупнейших американских телесети (ABC, CBS, NBC, Fox News), которые вместе с СNN входят в телевизионный пул Белого дома, из солидарности отказались освещать мероприятия с участием Дональда Трампа.

google news Подпишитесь на нас
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico

Скорпионы, Раки, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 25…
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico

Близнецы, Тельцы, Овны и Львы в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 25 сентября

В мире

В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясениях
24 сентября, 12:37
Суд в США обязал Белый дом вернуть пропуски журналистам CNN, MS NOW и Politico
24 сентября, 11:59
В Индии загорелся пассажирский автобус: девять человек погибли, водитель и кондуктор задержаны
В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясениях
24 сентября, 10:28 10:28
В Риме после гибели рабочего закрыли Колизей - впервые со времен пандемии
В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясениях
24 сентября, 09:58 09:58
Трамп лично встретил Си Цзиньпина в США у трапа: красная дорожка, воинские почести и авиапарад
В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясениях
24 сентября, 08:27 08:27
Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам тюрьмы
В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясениях
23 сентября, 22:33 22:33
Умер музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов
В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясениях
23 сентября, 20:57 20:57
Обещал и вернулся! Шварценеггер снова взялся за дирижерскую палочку на Октоберфесте
В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясениях
23 сентября, 20:28 20:28
Авиабилеты следующим летом могут подорожать на 10-20% - прогноз главы Ryanair
В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясениях
23 сентября, 19:28 19:28
Из Сиднея в Нью-Йорк без пересадок: Qantas запустит 18-часовые рейсы в 2028 году
В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясениях
23 сентября, 19:07 19:07
Всемирный банк предоставил Непалу 170 млн долларов на восстановление после разрушительного наводнения
В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясениях
23 сентября, 17:59 17:59
В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясениях

Латвия

Сентябрьский опрос показал расклад сил перед выборами в Сейм
24 сентября, 12:58
Сейм снизил акциз на бензин и дизель: что изменится на заправках с 1 октября
24 сентября, 11:27
«Заяц», «Брусника», «Клюква» и «Дятел»: электропоезда Vivi получили новые имена, связанные с природой Латвии
Сентябрьский опрос показал расклад сил перед выборами в Сейм
24 сентября, 07:58 07:58
Сегодня жители Латвии смогут бесплатно получить консультацию юриста по телефону
Сентябрьский опрос показал расклад сил перед выборами в Сейм
23 сентября, 19:57 19:57
В Латвии введут налог 10% для небольших заработков: кто сможет воспользоваться новым порядком
Сентябрьский опрос показал расклад сил перед выборами в Сейм
23 сентября, 18:27 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
Сентябрьский опрос показал расклад сил перед выборами в Сейм
23 сентября, 15:58 15:58
Пропавшие в Непале оставили семьям не только боль, но и юридические проблемы
Сентябрьский опрос показал расклад сил перед выборами в Сейм
23 сентября, 15:28 15:28
Иностранцев в Латвии ждут новые ограничения для работы и учебы
Сентябрьский опрос показал расклад сил перед выборами в Сейм
23 сентября, 14:58 14:58
Владельцев собак предупредили об угрозе после исследований лис под Ригой
Сентябрьский опрос показал расклад сил перед выборами в Сейм
23 сентября, 13:58 13:58
Покупка лицензий на рыбалку изменится, а требования к отчётам ужесточат
Сентябрьский опрос показал расклад сил перед выборами в Сейм
23 сентября, 13:27 13:27
Ульяна Семёнова завещала музею спортивные реликвии на сотни тысяч евро
Сентябрьский опрос показал расклад сил перед выборами в Сейм
23 сентября, 12:29 12:29
Сентябрьский опрос показал расклад сил перед выборами в Сейм

ЧП

В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
23 сентября, 16:28
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
20 сентября, 09:41
Новый инцидент в Лувре: двое мужчин повесили свои картины рядом с «Моной Лизой»
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
18 сентября, 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
17 сентября, 12:30
Медведь погнался за подростками на квадроциклах под Ропажи
16 сентября, 19:28
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
14 сентября, 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс

Бизнес

Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
22 сентября, 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»

Культура

Брэд Питт снова Клифф Бут: вышел первый полноценный трейлер продолжения «Однажды… в Голливуде»
24 сентября, 09:28
В Лондоне представят новый балет на музыку латвийского композитора Петериса Васкса
Брэд Питт снова Клифф Бут: вышел первый полноценный трейлер продолжения «Однажды… в Голливуде»
23 сентября, 11:59
Судмедэксперты назвали причину смерти актрисы Хейден Панеттьери - звезде «Героев» было 36 лет
Брэд Питт снова Клифф Бут: вышел первый полноценный трейлер продолжения «Однажды… в Голливуде»
23 сентября, 10:35
Disney+ готовит перезапуск мультсериала «Чёрный Плащ»: главного героя озвучит Марк Хэмилл
23 сентября, 10:06
Опубликован шорт-лист Букеровской премии-2026: в него вошли шесть книг
22 сентября, 20:40
Дж. Р. Р. Толкина увековечат в Вестминстерском аббатстве: его мемориал станет «лесом историй»
22 сентября, 14:29
Фильм «Уля» за первые дни проката в Латвии посмотрели более 22 тысяч зрителей
22 сентября, 10:28
«Спасибо, что скопировала мою песню»: Аманда Лир обвинила Майли Сайрус в плагиате
22 сентября, 09:34
Брэд Питт снова Клифф Бут: вышел первый полноценный трейлер продолжения «Однажды… в Голливуде»

Mixer

Лук не останется резким: томлю до мягкости и запекаю тарт с сыром
24 сентября, 12:58
Гороскоп на 25 сентября по картам Таро: Тельцу - укрепить надежность, Овну - навести порядок
Лук не останется резким: томлю до мягкости и запекаю тарт с сыром
24 сентября, 12:35
Тигр берёт инициативу в свои лапы: 4 знака китайского гороскопа, которым 25 сентября удастся самим повернуть ситуацию в свою пользу
Лук не останется резким: томлю до мягкости и запекаю тарт с сыром
24 сентября, 12:01
Тельцы, Стрельцы, Овны и Львы в гороскопе Джорджии Лукас на пятницу 25 сентября
24 сентября, 11:55
5 мистических сериалов для тех, кто до сих пор скучает по «Остаться в живых»
24 сентября, 11:41
Скорпионы, Раки, Близнецы и Рыбы в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 25 сентября
24 сентября, 11:05
Карамелизованный лук за 20 минут вместо часа: щепотка, которая всё меняет
24 сентября, 10:14
Близнецы, Скорпионы, Девы и Козероги в ультракоротком гороскопе на пятницу 25 сентября (+совет)
24 сентября, 09:55
Лук не останется резким: томлю до мягкости и запекаю тарт с сыром

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
24 сентября, 10:59
«Зеленая лампа»: 7-летнему Матвею нужна помощь для оплаты важной терапии
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
23 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
22 сентября, 13:29
«Зеленая лампа»: для братиков Алекса и Маркуса собрано более 7 тысяч евро
21 сентября, 23:57
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
21 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
16 сентября, 11:27
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии

Спорт

Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
24 сентября, 08:59
«Я привык, что многие меня не любят»: Роналду мечтает забить 1000-й гол
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
20 сентября, 20:24
Гонка закончилась кулаками: пилоты NASCAR устроили драку после аварии на трассе
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
20 сентября, 18:08
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
20 сентября, 11:36
Ламин Ямаль назвал фаворита Лиги чемпионов - и это не «Барселона»
19 сентября, 20:59
Латвийские баскетболисты завоевали серебро Кубка мира U-23 по баскетболу 3×3
19 сентября, 19:37
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
18 сентября, 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
16 сентября, 20:28
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас