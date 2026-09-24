Премьер Венгрии Петер Мадьяр впервые посетил Ватикан в должности главы правительства

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр впервые посетил Ватикан в должности главы правительства. В ходе визита он встретился с папой Львом XIV на частной аудиенции и провел переговоры с представителями Государственного секретариата Святого престола. Об этом сообщает Vatican news.

Визит Мадьяра в Ватикан начался с посещения венгерской часовни в крипте базилики Святого Петра. Затем он направился в Апостольский дворец, где его встретил почетный караул Швейцарской гвардии.

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После аудиенции Мадьяр встретился с архиепископом Полом Ричардом Галлахером, отвечающим за внешние связи Ватикана, и отцом Фабио Сальерно, который занимается, в частности, вопросами, связанными с Венгрией.

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Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин во встрече не участвовал, поскольку находится в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН.

После переговоров Мадьяр посетил медицинскую амбулаторию для нуждающихся рядом с площадью Святого Петра. Ее создал папа Франциск в 2015 году, позднее учреждение расширили.