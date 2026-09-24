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Исчез из тюрьмы и запутывал следы: в Дубае поймали афериста Хендрика Холта

Исчез из тюрьмы и запутывал следы: в Дубае поймали афериста Хендрика Холта

Побег немецкого мошенника Хендрика Холта, прославившегося аферой с несуществующими ветряными электростанциями, завершился в Дубае. После исчезновения из берлинской тюрьмы он пытался убедить публику и, вероятно, следствие, что находится в Москве. В действительности его маршрут пролегал через Польшу и Турцию в Объединенные Арабские Эмираты.

36-летний Хендрик Холт был задержан в Дубае во вторник, 22 сентября. Эту информацию прокуратура Оснабрюка официально подтвердила немецкому телеканалу NDR.

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На свободе один из самых известных немецких мошенников последних лет провел несколько недель. В конце августа Холт воспользовался предоставленным ему правом выхода из учреждения и просто не вернулся обратно.

После этого его объявили в международный розыск.

Миллионы за ветряные электростанции, которых не существовало

История Холта сама по себе напоминает сценарий фильма об аферистах.

Он представлял себя успешным молодым предпринимателем в сфере возобновляемой энергетики. Причем поначалу его компания действительно занималась реальными проектами.

Ситуация изменилась после того, как бизнес столкнулся с финансовыми трудностями. По выводам суда, Холт и его финансовый директор начали предлагать международным энергетическим компаниям полностью вымышленные проекты ветропарков.

Чтобы сделки выглядели убедительно, создавались поддельные документы, в том числе бумаги о земельных участках и территориях, якобы предназначенных для строительства ветроэлектростанций.

Жертвами стали крупные энергетические компании - чешская ČEZ, итальянская Enel и британская SSE. Общий ущерб составил около 10 миллионов евро. В схему были вовлечены также члены семьи Холта.

В апреле 2020 года его задержали в знаменитом берлинском отеле Adlon, а в мае 2022-го земельный суд Оснабрюка признал виновным в групповом и коммерческом мошенничестве и приговорил к семи годам и шести месяцам заключения.

Из тюрьмы - обратно в бизнес?

Даже оказавшись за решеткой, Холт, похоже, не собирался расставаться с предпринимательскими амбициями.

В марте нынешнего года он дал интервью Neue Osnabrücker Zeitung, причем уже тогда находился на облегченном режиме содержания в Берлине.

Холт совершенно открыто говорил о намерении вернуться в энергетический бизнес после освобождения.

«Я предприниматель. И всегда им останусь».

Он даже называл себя одним из действительно сильных специалистов Германии в области энергетики и инфраструктуры и утверждал, что потенциальные партнеры не смогут позволить себе слишком долго вспоминать о его криминальном прошлом, если на новых проектах можно будет хорошо заработать.

Более того, сейчас немецкие СМИ выясняют возможную связь Холта с необычной сделкой по продаже регионального аэропорта Росток-Лааге. По сообщениям прессы, он мог участвовать в организации сделки через посредников, еще находясь в режиме открытого содержания. Нынешний оператор аэропорта официальную деловую связь с Холтом отрицает.

«Привет из Москвы»

Но самая кинематографичная часть истории началась после побега.

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Исчезнув в конце августа, Холт появился в социальных сетях якобы уже в российской столице. Он разместил фотографию из центра Москвы и передал подписчикам «сердечный привет».

Тем самым создавалось впечатление, что беглец сумел добраться до России.

Как выяснилось после задержания, это было отвлекающим маневром.

По информации NDR, реальный маршрут Холта пролегал через Польшу, Турцию и далее в Дубай. Прокуратуре Оснабрюка к моменту задержания уже было известно о его пребывании в Объединенных Арабских Эмиратах.

Во вторник беглеца задержали.

Теперь он остается в Дубае, пока решается вопрос о возвращении в Германию.

Самое удивительное: за сам побег нового срока может не быть

У этой истории есть любопытный юридический поворот.

Сам побег из заключения в Германии не является отдельным уголовным преступлением. Это относится и к ситуации, когда заключенный не возвращается после разрешенного выхода.

Поэтому новый судебный процесс только за то, что Холт воспользовался послаблением режима и скрылся, ему не грозит, подтвердила прокуратура Оснабрюка. Разумеется, это не освобождает его от необходимости продолжить отбывать уже назначенный срок.

Причина такого необычного правила кроется в немецкой правовой традиции: стремление человека к свободе само по себе не наказывается дополнительным сроком. Однако преступления, совершенные во время побега - например, насилие, повреждение имущества или подделка документов, - могут преследоваться отдельно.

И остается неудобный вопрос к тюремной системе

История Холта теперь создает проблемы уже не только ему самому.

Немецким властям предстоит объяснить, как человек, отбывающий многолетний срок за крупное мошенничество, смог беспрепятственно покинуть Германию и добраться до Ближнего Востока.

Заключенным, находящимся на облегченном режиме, заграничные паспорта обычно не оставляют.

NDR обратился в берлинское управление юстиции с вопросом, был ли изъят паспорт конкретно у Холта. Ведомство раскрывать эту информацию не стало.

В результате побег, который сам по себе не добавит аферисту нового тюремного срока, может иметь неприятные последствия для тех, кто отвечал за условия его содержания.

А попытка устроить для подписчиков эффектное «мировое турне» закончилась довольно прозаично: Москва оказалась ложным следом, а настоящее путешествие Холта завершилось задержанием в Дубае.

 

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