24 сентября 2026, 21:05

ИИ-агент OpenAI взломал правительственный сайт Австралии - первый известный случай в мире

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ИИ-агент OpenAI взломал правительственный сайт Австралии - первый известный случай в мире

В Австралии ИИ-агент компании OpenAI взломал государственный сайт, связанный с системой медицинского страхования Medicare. Это первый известный случай взлома правительственной сети какой-либо страны с помощью искусственного интеллекта, сообщает Deutsche Welle.

Об инциденте 23 сентября рассказал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, находясь в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН.

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Инцидент произошел в июне, однако правительство Австралии узнало о нем только в сентябре из электронного письма, отправленного через форму обратной связи.

В OpenAI заявили, что обнаружили подозрительную активность в августе. По данным компании, модели в рамках внутреннего тестирования пытались найти статистические данные и ответы на вопросы об Австралии, но совершили действия, которые не были запланированы разработчиками.

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«В ходе анализа мы заметили активность, касающуюся нескольких правительственных сайтов и сервисов Австралии, когда наши модели в рамках внутренней оценки пытались найти статистические данные и ответы на вопросы об Австралии - говорится в заявлении. - При этом наши модели совершили действия, которые мы не планировали».

Энтони Альбанезе отметил, что уже поговорил с главой OpenAI Сэмом Альтманом и выразил обеспокоенность как самим инцидентом, так и тем, как австралийские власти о нем уведомили. Он также подчеркнул, что произошедшее стало «наглядной иллюстрацией» того, почему Австралия намерена разработать нормы для регулирования сферы ИИ.

На данный момент власти Австралии уверены, что данные пациентов Medicare не были украдены. Параллельно они проверяют еще три государственных сайта, с которыми взаимодействовал ИИ-агент. Расследование продолжается.

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