Хакеры заявили о краже данных тысяч сотрудников ФБР: среди раскрытых могут быть секретные специалисты

ФБР расследует возможную масштабную кибератаку, последствия которой могут оказаться значительно серьезнее обычной утечки персональных данных. Хакерская группировка ShinyHunters утверждает, что получила информацию почти обо всех сотрудниках бюро и людях, когда-либо подававших заявления о приеме на работу. Среди попавших под угрозу могли оказаться специалисты особо чувствительных подразделений.

Федеральное бюро расследований США официально подтвердило, что изучает возможный взлом своего кадрового портала FBIJobs.gov.

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В заявлении от 23 сентября ФБР сообщило, что ему известно о заявлениях киберпреступной группировки о компрометации портала и возможной утечке персональных данных сотрудников.

При этом пока не установлено даже то, где именно произошел первоначальный взлом - непосредственно в инфраструктуре ФБР или в системе одного из сторонних поставщиков услуг, обслуживающих кадровый портал. Бюро заявило, что ведет активное расследование совместно с этими компаниями.

Хакеры говорят о 2–3 терабайтах данных

Ответственность за предполагаемую атаку взяла на себя известная киберпреступная группировка ShinyHunters, ранее фигурировавшая в крупных историях с похищением данных.

Хакеры утверждают, что получили доступ к информации о нынешних и бывших сотрудниках ФБР, а также кандидатах, подававших заявления о приеме на работу.

По версии ShinyHunters, общий объем похищенной информации может составлять от двух до трех терабайт. Группировка также заявила, что среди затронутых систем могли оказаться кадровые и другие внутренние сервисы. Однако эти заявления пока независимо не подтверждены в полном объеме.

Хакеры утверждают, что воспользовались неизвестной ранее уязвимостью в Oracle PeopleSoft - программном обеспечении, используемом для управления кадровыми данными. Ни ФБР, ни Oracle пока не подтвердили эту версию происхождения атаки.

Журналистам показали данные 5000 предполагаемых сотрудников

Однако считать произошедшее только неподтвержденным заявлением самих хакеров уже сложно.

ShinyHunters передала журналистам выборку примерно из 5000 записей, которые, как утверждается, относятся к сотрудникам ФБР.

404 Media сообщает, что в полученном массиве присутствуют имена, домашние адреса, телефонные номера и сведения о супругах сотрудников. The Record также пишет, что несколько редакций получили образцы данных и смогли подтвердить подлинность части записей.

Именно поэтому возможная утечка представляет угрозу не только с точки зрения защиты частной жизни.

Если подлинность всего массива подтвердится, раскрытие имен, домашних адресов, контактов родственников и специализации сотрудников может создать риски для самих агентов и их семей, а также представлять интерес для иностранных разведок и организованной преступности.

Под угрозой могло оказаться секретное подразделение ФБР

404 Media обнаружило еще одну потенциально крайне неприятную для американских спецслужб деталь.

Среди людей, чьи данные могли оказаться раскрыты, издание обнаружило сотрудников Remote Operations Unit (ROU) - закрытого подразделения ФБР, специалисты которого разрабатывают и применяют технические средства для проникновения в устройства целей расследований.

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Фактически речь идет о собственных высококвалифицированных хакерах американского федерального ведомства.

Если эта информация подтвердится окончательно, инцидент приобретает уже не только характер утечки кадровой базы, но и потенциальной контрразведывательной проблемы.

Хакеры даже изменили сайт ФБР

Есть и хорошо заметное внешнее свидетельство атаки.

По данным The Record, во вторник ShinyHunters на некоторое время получила возможность изменять содержимое FBIJobs.gov: вместо изображений ФБР на сайте появилась картинка с покемоном, которого группировка использует в качестве своего своеобразного символа.

После этого портал подачи заявлений оказался недоступен. На нем появилось сообщение о временной недоступности системы.

Associated Press также подтверждает, что кадровый портал оставался недоступным на следующий день после появления сообщений о взломе.

Причиной конфликта неожиданно стало заявление самого ФБР

У этой истории есть необычная деталь: по утверждению ShinyHunters, целью нынешней атаки являются не деньги.

Группировка требует от ФБР удалить или исправить опубликованное в мае предупреждение, в котором бюро характеризовало связанных с ShinyHunters злоумышленников как киберпреступников, занимающихся масштабными утечками и вымогательством.

ФБР тогда предупреждало, что преступники могут угрожать жертвам и их родственникам и использовать реальные или преувеличенные заявления о наличии конфиденциальной информации для давления на компании и людей.

ShinyHunters теперь отрицает часть этих обвинений и требует от ведомства изменить формулировки. Хакеры дали ФБР неделю на выполнение своего требования.

Получается почти парадоксальная ситуация: группировка, которую ФБР публично обвиняло в краже данных и вымогательстве, теперь пытается заставить само бюро изменить характеристику своих методов - используя в качестве рычага предполагаемые похищенные данные сотрудников ФБР.

Пока ФБР официально не подтверждает заявления о похищении данных практически всех своих сотрудников. Но появление у журналистов тысяч записей, содержащих реальные персональные сведения, показывает, что речь, по всей видимости, идет не просто о хакерском блефе.

Если масштаб заявленной утечки подтвердится, она может стать одной из наиболее чувствительных компрометаций кадровой информации американских правоохранительных органов за последние годы.