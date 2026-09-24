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Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам тюрьмы

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд в Нью-Йорке 23 сентября приговорил 74-летнего бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении бывшей ассистентки Мириам Хейли.

Преступление было совершено в 2006 году в квартире продюсера на Манхэттене, сообщает Reuters .

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В 2020 году суд Нью-Йорка приговорил продюсера к 23 годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии в отношении Мириам Хейли и изнасиловании актрисы Джессики Манн.

Однако в апреле 2024 года высшая судебная инстанция штата Нью-Йорк отменила этот приговор, установив, что во время первоначального процесса были допущены нарушения. В частности, присяжным представили показания женщин, чьи обвинения не относились непосредственно к рассматриваемому делу. Суд постановил провести новое разбирательство.

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По эпизоду с Джессикой Манн присяжные не смогли прийти к единому мнению. Еще один процесс в 2026 году также не привел к вынесению вердикта, после чего прокуратура отказалась от дальнейшего рассмотрения этого обвинения.

Вайнштейн также был осужден в Калифорнии, где в 2023 году получил 16 лет заключения по другому делу о сексуальном насилии.

В 2026 году апелляционный суд Калифорнии оставил обвинительный вердикт в силе, но постановил пересмотреть назначенное наказание. Поэтому окончательная продолжительность заключения продюсера пока не определена.

Публичные обвинения в сексуальных домогательствах и насилии в отношении Вайнштейна, появившиеся в 2017 году, стали одним из ключевых событий, способствовавших распространению международного движения #MeToo.

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