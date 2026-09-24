Голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд в Нью-Йорке 23 сентября приговорил 74-летнего бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении бывшей ассистентки Мириам Хейли.

Преступление было совершено в 2006 году в квартире продюсера на Манхэттене, сообщает Reuters .

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Нынешний приговор стал результатом повторного судебного разбирательства. В июне 2025 года присяжные вновь признали Вайнштейна виновным в сексуальном насилии в отношении Хейли. Прокуратура требовала для него 20 лет заключения, однако суд назначил 15 лет тюрьмы.

Сам Вайнштейн продолжает отрицать свою вину. Во время судебного заседания он попросил о снисхождении, выразил сожаление о причиненной Хейли боли, но заявил, что не совершал преступления. Его защита намерена обжаловать приговор.

Почему Вайнштейна судили повторно

В 2020 году суд Нью-Йорка приговорил продюсера к 23 годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии в отношении Мириам Хейли и изнасиловании актрисы Джессики Манн.

Однако в апреле 2024 года высшая судебная инстанция штата Нью-Йорк отменила этот приговор, установив, что во время первоначального процесса были допущены нарушения. В частности, присяжным представили показания женщин, чьи обвинения не относились непосредственно к рассматриваемому делу. Суд постановил провести новое разбирательство.

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По итогам повторного процесса в 2025 году Вайнштейна признали виновным в насилии в отношении Хейли, но оправдали по отдельному обвинению, связанному с бывшей моделью Каей Соколой.

По эпизоду с Джессикой Манн присяжные не смогли прийти к единому мнению. Еще один процесс в 2026 году также не привел к вынесению вердикта, после чего прокуратура отказалась от дальнейшего рассмотрения этого обвинения.

Впереди еще одно судебное решение

Вайнштейн также был осужден в Калифорнии, где в 2023 году получил 16 лет заключения по другому делу о сексуальном насилии.

В 2026 году апелляционный суд Калифорнии оставил обвинительный вердикт в силе, но постановил пересмотреть назначенное наказание. Поэтому окончательная продолжительность заключения продюсера пока не определена.

Харви Вайнштейн был одним из наиболее влиятельных продюсеров Голливуда. Он участвовал в создании таких известных фильмов, как «Криминальное чтиво», «Английский пациент», «Умница Уилл Хантинг» и «Влюбленный Шекспир».

Публичные обвинения в сексуальных домогательствах и насилии в отношении Вайнштейна, появившиеся в 2017 году, стали одним из ключевых событий, способствовавших распространению международного движения #MeToo.