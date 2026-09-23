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Всемирный банк предоставил Непалу 170 млн долларов на восстановление после разрушительного наводнения

Всемирный банк предоставил Непалу 170 млн долларов на восстановление после разрушительного наводнения

Всемирный банк предоставил Непалу экстренное финансирование в размере до 170 млн долларов для ликвидации последствий катастрофического наводнения, произошедшего 26 августа.

Средства предназначены для оказания неотложной помощи пострадавшим районам, восстановления важнейших объектов инфраструктуры и возобновления работы жизненно необходимых служб. Об этом сообщается на официальном сайте Всемирного банка .

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В организации отметили, что масштабы разрушений требуют скоординированных усилий по восстановлению страны. Всемирный банк также выразил готовность предоставить дополнительные средства, если в этом возникнет необходимость.

Помимо экстренной помощи, банк намерен поддержать восстановление торговых связей и разработку программ строительства инфраструктуры, способной лучше противостоять будущим стихийным бедствиям.

Совместно с Азиатским банком развития и ООН специалисты Всемирного банка уже провели предварительную оценку ущерба, чтобы помочь правительству Непала определить первоочередные задачи и потребности в дополнительном финансировании.

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Разрушительное наводнение произошло 26 августа на севере Непала, в районе границы с Китаем. Причиной стал обвал ледника в Гималаях, вызвавший мощный поток воды, льда, грязи и камней.

Стихия обрушилась на населенные пункты вдоль рек Бхоте-Коши и Тришули, уничтожая жилые дома, дороги, мосты и энергетические объекты.

По данным Associated Press, число погибших достигло 1403 человек, еще 6150 числились пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжались, в том числе в затопленных тоннелях гидроэлектростанций, где оказались заблокированы рабочие.

На восстановление Непалу потребуются миллиарды долларов

По предварительной оценке непальских властей, опубликованной 10 сентября, восстановление разрушенной инфраструктуры обойдется примерно в 723,31 млрд непальских рупий. Значительная часть расходов связана с ремонтом и строительством дорог, мостов, энергетических объектов и жилья.

Помимо строительства жилья, стране необходимо восстановить транспортное сообщение, электроснабжение, доступ к питьевой воде и работу медицинских учреждений.

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