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В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясениях

В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясениях

В венесуэльском городе Маракайбо установили памятник девятилетней бордер-колли по кличке Цунами, которая участвовала в спасательных операциях после крупных землетрясений и помогла обнаружить 26 человек.

Бронзовую статую открыли в парке Вереда-дель-Лаго в присутствии самой четвероногой героини, ее тренера и представителей городских властей. Об этом сообщает венесуэльское издание La Verdad .

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Собака позировала рядом со своей бронзовой копией, а собравшиеся в парке жители города приветствовали ее аплодисментами.

История Цунами началась с того, что еще щенком она оказалась на улице. После пережитого жестокого обращения животное спасли волонтеры, а затем передали Хорхе Бенсу.

После восстановления собака прошла специальную подготовку и в 2017 году присоединилась к кинологическим поисково-спасательным командам.

Со временем Цунами стала участницей гуманитарной группы имени Симона Боливара, которая помогает пострадавшим от стихийных бедствий в Венесуэле и за ее пределами.

В июне 2026 года собака вновь оказалась в центре масштабной поисковой операции - на этот раз в родной Венесуэле, где 24 июня произошли два сильных землетрясения.

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Цунами работала в пострадавших районах, в том числе в штате Ла-Гуайра, помогая спасателям обнаруживать людей под завалами разрушенных зданий.

По данным городских властей Маракайбо, за время своей службы собака помогла найти 26 человек в ходе спасательных операций в разных странах.

Памятник, медаль и поездка на пожарной машине

Автором бронзовой скульптуры стал молодой венесуэльский художник Хосе Бенхамин Фигероа, создавший также памятник известному бейсболисту Луису Апарисио.

Во время церемонии мэр Маракайбо Джанкарло Ди Мартино поблагодарил Цунами и ее тренера за работу по спасению людей.

Собаку наградили почетным знаком городского самоуправления, медалью за отвагу и отличительным знаком пожарной службы Маракайбо. Кроме того, ей вручили награду муниципального Института защиты животных.

Вместе со своим тренером она отправилась в парк Ана-Мария-Кампос, где состоялось открытие обновленной площадки для домашних животных. Там сотни жителей смогли познакомиться со знаменитой собакой, а кинологическая команда продемонстрировала приемы поиска людей в условиях чрезвычайных ситуаций.

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