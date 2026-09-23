Умер музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов

Умер музыкальный критик, журналист и телеведущий Сергей Соседов. Ему было 58 лет, а о смерти коллеги 23 сентября сообщил Вадим Такменев, с которым Соседов работал над проектом «Суперстар».

«Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта „Суперстар“ Сергея Соседова. Мы должны были встретиться все вместе в эту субботу, чтобы вместе посмотреть первый выпуск нового сезона „ВИА Суперстар“. Он очень ждал этой встречи и этой премьеры. Весь этот сезон выйдет в память о нем. О нем - непосредственном, справедливом, упрямом, добром, нежном, ярком и настоящем!» - написал Такменев.

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Последние телевизионные проекты Соседова были связаны с музыкальными шоу. Он участвовал в новом сезоне «ВИА Суперстар» и должен был дождаться его премьеры, которая теперь пройдет уже без него. По словам Такменева, сезон посвятят памяти журналиста.

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Широкую известность Соседов получил после участия в программе «Акулы пера» на ТВ-6. В эфире он брал интервью у российских и зарубежных артистов, а позже стал регулярно появляться в музыкальных и развлекательных проектах.

Соседов также входил в состав жюри украинского «X-Factor», работал в проектах «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!» на НТВ. Кроме того, он вел ток-шоу «За гранью».

По данным ряда российских СМИ, Соседов находился на гастролях в Якутии. «Московский комсомолец» сообщил, что предварительной причиной смерти стал несчастный случай: по информации издания, журналист упал с лестницы. Эти сведения также приводит StarHit со ссылкой на собственные источники.