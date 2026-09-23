«Роботам-убийцам не место в нашем будущем»: в ООН спорят о правилах для ИИ

euronews

Генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал усилить контроль над искусственным интеллектом и не допустить, чтобы машины принимали решения на тему жизни и смерти. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон отвергает попытки создать глобальную систему контроля над ИИ. Об этом сообщает Euronews.

Искусственный интеллект стал одной из главных тем 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мировые лидеры обсуждают как риски, связанные с развитием технологии, так и возможности, которые она открывает.

Читайте нас также Google News Facebook

Гутерриш, выступавший перед участниками Генассамблеи во вторник, призвал создать условия для ответственного развития ИИ и дополнительные меры безопасности для снижения рисков.

«Давайте договоримся, что решения о жизни и смерти никогда не будут переданы машинам. Роботам-убийцам не место в нашем будущем», - заявил генсек ООН.

Для Гутерриша нынешняя Генассамблея будет последней на посту генерального секретаря. Об угрозах, связанных с ИИ, он говорил и в своем первом выступлении перед Генассамблеей десять лет назад.

Сегодня Совет Безопасности ООН обсудит возможные механизмы контроля над ИИ. К обсуждению приглашены представители ведущих компаний отрасли.

Трамп, в свою очередь, подтвердил свое неприятие международного регулирования ИИ. Он заявил, что слово «искусственный» не отражает масштаб ИИ, и предложил назвать его «суперинтеллектом».

«Суперинтеллект» звучит намного лучше и гораздо точнее, сказал президент США.

Трамп также сравнил предупреждения сторонников безопасности ИИ с предостережениями об изменении климата. По его словам, те же люди, которые ранее предсказывали катастрофические последствия глобального потепления, теперь предупреждают, что ИИ может уничтожить человечество.

«Соединенные Штаты решительно отвергают любые попытки выстроить глобалистскую схему контроля над искусственным интеллектом», - заявил президент США. При этом он признал, что развитие новой технологии связано с определенными рисками.

Читайте

Накануне Генассамблеи лидеры более 20 стран, преимущественно европейских, призвали ввести обязательные меры безопасности для передовых систем ИИ. Они предупредили, что развитие технологии может опередить возможности человечества по ее контролю.

Китай и США, являющиеся двумя ведущими державами в сфере ИИ, эту инициативу не поддержали.

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнхэм заявил, что Лондон во время председательства в G20 в 2027 году намерен добиваться выработки глобальных стандартов в сфере ИИ. Он также объявил о создании с США партнерства в сфере ИИ для защиты критически важной инфраструктуры от кибератак.

«Мы будем добиваться согласования единого набора глобальных принципов и стандартов, чтобы обеспечить необходимую прозрачность и доступ к данным, а также безопасное развитие ИИ», - сказал Бёрнхэм.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за развитие ИИ, независимого от крупных мировых держав.

«Я не хочу, чтобы кто-либо становился вассалом одной из великих держав», - заявил Макрон с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, имея в виду США и Китай.

Он предложил объединить инвестиционные возможности для создания передовой модели ИИ с открытым исходным кодом, которой можно было бы делиться с другими странами.

Тем временем американские технологические компании, занимающиеся ИИ, все чаще призывают к международной координации мер безопасности.

Сегодня перед Советом Безопасности ООН должен выступить глава OpenAI Сэм Альтман.