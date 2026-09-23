Обещал и вернулся! Шварценеггер снова взялся за дирижерскую палочку на Октоберфесте

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер вновь появился на знаменитом пивном фестивале Октоберфест в Мюнхене и устроил для гостей небольшое музыкальное представление.

Исполнитель роли Терминатора поднялся на сцену одного из праздничных павильонов и стал дирижировать оркестром и подпевающей публикой, сообщает немецкое агентство dpa .

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79-летний актер посетил фестиваль вечером 22 сентября вместе со своей спутницей Хезер Миллиган. В большом пивном шатре Marstall Шварценеггеру вручили дирижерскую палочку, после чего он принялся задавать ритм музыкантам и многочисленным гостям.

Для уроженца Австрии такие выступления уже стали своеобразной традицией. Шварценеггер регулярно приезжает на Октоберфест и не упускает возможности попробовать себя в роли дирижера. В прошлом году он также выходил на сцену павильона Marstall, где руководил оркестром на глазах у посетителей фестиваля.

Немецкие журналисты не удержались от шутки, вспомнив знаменитую фразу Терминатора: «I’ll be back» («Я еще вернусь»). Судя по всему, Шварценеггер намерен и дальше следовать своему обещанию.