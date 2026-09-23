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Личные вещи Брижит Бардо продали почти за миллион евро: два собачьих ошейника ушли за 9400 евро

Личные вещи Брижит Бардо продали почти за миллион евро: два собачьих ошейника ушли за 9400 евро

В Париже завершился аукцион личных вещей легендарной французской актрисы Брижит Бардо. Торги принесли 953 531 евро с учетом аукционных сборов - почти в 20 раз больше первоначальной оценки, составлявшей около 50 тысяч евро.

Среди самых необычных результатов - продажа двух собачьих ошейников за 9400 евро. Об этом сообщает французская газета Le Figaro  со ссылкой на аукционный дом Millon.

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Интерес к личным вещам Бардо оказался огромным: для участия в аукционе зарегистрировались около 3000 покупателей из Франции и других стран. Предшествовавшую торгам пятидневную выставку посетили примерно 15 тысяч человек.

Собачьи ошейники оказались дороже гитар

Одним из самых неожиданных результатов стала продажа двух ошейников, принадлежавших собакам актрисы. На них сохранились жетоны с именем Брижит Бардо и номером телефона ее дома La Madrague в Сен-Тропе.

Первоначально пару ошейников оценили всего в 30 евро, однако в ходе торгов цена поднялась до 9400 евро. Покупательницей стала участница аукциона из России.

Две гитары, оцененные в 300 и 500 евро, ушли с молотка за 8600 и 11 900 евро соответственно. Три плюшевые игрушки в виде детенышей тюленей, первоначальная стоимость которых составляла 30 евро, приобрели почти за 2200 евро.

Автопортрет Бардо продали почти за 40 тысяч евро, а ее пишущая машинка, на которой актриса работала над автобиографией, принесла 4634 евро.

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Деньги направят на защиту животных

Средства, полученные от продажи личных вещей актрисы, предназначены для Фонда Брижит Бардо, занимающегося защитой животных. Часть выручки также получит ее единственный сын Николя-Жак Шарье. Точные доли распределения средств в опубликованных сообщениях не уточняются.

После завершения кинокарьеры Бардо посвятила значительную часть своей жизни борьбе за права животных, а созданная ею организация продолжает эту деятельность и после ее смерти.

Муж Бардо выступил против распродажи ее вещей

Несмотря на финансовый результат аукциона, его проведение вызвало разногласия между супругом покойной актрисы Бернаром д’Ормалем и руководством благотворительного фонда.

За два дня до торгов д’Ормаль публично раскритиковал решение выставить личные вещи Бардо на продажу. По его словам, речь шла о предметах, имевших для актрисы особое значение, и она не хотела бы, чтобы они оказались на аукционе.

Супруг Бардо также утверждал, что проведение торгов с ним не согласовывали

Однако руководство фонда опровергло эти заявления. По словам его представителей, решение о продаже было принято еще в июне, причем сам д’Ормаль, занимавший тогда пост председателя совета директоров фонда, участвовал в его одобрении.

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