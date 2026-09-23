23 сентября 2026, 14:28

Китайские автобренды установили рекорд продаж на европейском рынке

Китайские автобренды установили рекорд продаж на европейском рынке

Китайские автопроизводители в августе заняли почти 12% европейского рынка новых автомобилей - это рекордный показатель для отрасли. Основным источником роста стали гибридные модели, которые выбирают покупатели, пока не готовые полностью переходить на электромобили.

По данным Bloomberg общий объем продаж новых машин в Европе, включая страны ЕС, ЕАСТ и Великобританию, вырос на 4,6%. При этом спрос на электромобили и гибриды увеличился сразу на 27%.

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Особенно заметны позиции китайских компаний в сегменте гибридов. На них пришлось около четверти всех проданных в Европе гибридных автомобилей и треть моделей с возможностью подзарядки от электросети.

Одной из причин такого роста стали особенности европейских торговых ограничений. Высокие пошлины ЕС распространяются на китайские электромобили, но не затрагивают гибриды, что дает производителям из КНР дополнительное пространство для расширения продаж.

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Ситуация заметно отличается по странам. В Великобритании, где дополнительные пошлины на китайские автомобили отсутствуют, их доля превысила 20%. Среди востребованных моделей - автомобили марки Jaecoo, принадлежащей Chery. В Германии китайские производители в августе заняли 6,4% рынка.

На спрос также влияет стоимость эксплуатации автомобилей. Высокие цены на бензин и дизель подталкивают водителей к более экономичным гибридным моделям, тогда как недостаточно развитая сеть зарядных станций сдерживает более быстрый переход на полностью электрические машины.

Рост китайского присутствия уже вызывает новую дискуссию о торговых ограничениях. Германия готовит предложения для Еврокомиссии о возможном расширении пошлин на китайские гибриды.

Параллельно европейские автопроизводители сталкиваются с давлением на прибыльность. Стимулирование продаж электромобилей помогает рынку расти, но снижает маржинальность таких машин. Volkswagen Group уже заявляла о влиянии этой ситуации на прибыльность компании.

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