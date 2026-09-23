Из Сиднея в Нью-Йорк без пересадок: Qantas запустит 18-часовые рейсы в 2028 году

Австралийская авиакомпания Qantas объявила о запуске беспересадочных рейсов между Сиднеем и Нью-Йорком в середине 2028 года. Пассажирам предстоит провести в воздухе около 18 часов, однако благодаря отсутствию промежуточных остановок общее время путешествия сократится более чем на три часа.

Об этом сообщается на официальном сайте Qantas .

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Новый маршрут станет частью масштабного проекта Sunrise, предусматривающего организацию сверхдальних перелетов между Австралией, Европой и Северной Америкой.

Билеты на рейсы Сидней - Нью-Йорк поступят в продажу в августе 2027 года. Точная дата первого полета пока не объявлена.

Самолеты смогут находиться в воздухе до 22 часов

Для сверхдальних маршрутов Qantas заказала 12 специально модифицированных самолетов Airbus A350-1000ULR.

Они будут оснащены дополнительным топливным баком объемом 20 тысяч литров, благодаря которому смогут преодолевать расстояния свыше 16 тысяч километров без посадки и находиться в воздухе до 22 часов.

Первый самолет авиакомпания рассчитывает получить в апреле 2027 года. Его поставка, как и начало коммерческих полетов, зависит от получения необходимых разрешений и сертификации.

В июле 2026 года испытательный самолет выполнил беспосадочный перелет из Мельбурна во французскую Тулузу продолжительностью 24 часа 24 минуты. Этот полет стал важным этапом подготовки к запуску новых маршрутов.

Как пассажиры будут переносить почти сутки в самолете

Особое внимание при разработке новых самолетов уделили комфорту пассажиров. Вместо обычной для Airbus A350 компоновки салона Qantas предусмотрела всего 238 мест в четырех классах обслуживания.

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В самолете разместятся шесть отдельных люксов первого класса, 52 места бизнес-класса, 40 кресел премиального экономкласса и 140 мест экономкласса.

Главной особенностью салона станет специальная зона отдыха и разминки Wellbeing Zone, доступная пассажирам всех классов.

Здесь можно будет встать с кресла, размяться, выполнить упражнения по инструкции на экране или воспользоваться поручнями для растяжки. Также предусмотрены питьевая вода и легкие закуски.

При разработке салона авиакомпания сотрудничала с учеными Сиднейского университета. Специалисты изучали, как освещение, питание, сон и физическая активность влияют на самочувствие пассажиров во время продолжительных перелетов.

На основе этих исследований Qantas разработала специальную систему освещения и бортового обслуживания, призванную облегчить адаптацию к смене часовых поясов.

Первым станет маршрут Сидней - Лондон

Прежде чем запустить рейсы в Нью-Йорк, Qantas планирует открыть беспересадочное авиасообщение между Сиднеем и Лондоном.

Первый коммерческий рейс по этому маршруту намечен на октябрь 2027 года, а продажа билетов должна начаться в феврале того же года.

Пассажиры смогут добираться из Австралии в британскую столицу без промежуточных посадок. По расчетам авиакомпании, это позволит сократить общее время путешествия до четырех часов по сравнению с существующими маршрутами с пересадками.

Название проекта Sunrise отсылает к историческим рейсам Qantas времен Второй мировой войны. Тогда самолеты авиакомпании выполняли продолжительные перелеты между Западной Австралией и территорией нынешней Шри-Ланки.

Пассажиры этих рейсов могли наблюдать два восхода солнца во время одного путешествия, благодаря чему полеты получили название Double Sunrise - «Двойной восход».