23 сентября 2026, 19:28 Валерия Леонова

Из Сиднея в Нью-Йорк без пересадок: Qantas запустит 18-часовые рейсы в 2028 году

Из Сиднея в Нью-Йорк без пересадок: Qantas запустит 18-часовые рейсы в 2028 году

Австралийская авиакомпания Qantas объявила о запуске беспересадочных рейсов между Сиднеем и Нью-Йорком в середине 2028 года. Пассажирам предстоит провести в воздухе около 18 часов, однако благодаря отсутствию промежуточных остановок общее время путешествия сократится более чем на три часа.

Об этом сообщается на официальном сайте Qantas .

Читайте нас также

Новый маршрут станет частью масштабного проекта Sunrise, предусматривающего организацию сверхдальних перелетов между Австралией, Европой и Северной Америкой.

Билеты на рейсы Сидней - Нью-Йорк поступят в продажу в августе 2027 года. Точная дата первого полета пока не объявлена.

Самолеты смогут находиться в воздухе до 22 часов

Для сверхдальних маршрутов Qantas заказала 12 специально модифицированных самолетов Airbus A350-1000ULR.

Они будут оснащены дополнительным топливным баком объемом 20 тысяч литров, благодаря которому смогут преодолевать расстояния свыше 16 тысяч километров без посадки и находиться в воздухе до 22 часов.

Первый самолет авиакомпания рассчитывает получить в апреле 2027 года. Его поставка, как и начало коммерческих полетов, зависит от получения необходимых разрешений и сертификации.

Особое внимание при разработке новых самолетов уделили комфорту пассажиров. Вместо обычной для Airbus A350 компоновки салона Qantas предусмотрела всего 238 мест в четырех классах обслуживания.

Читайте Mixer
Из Сиднея в Нью-Йорк без пересадок: Qantas запустит 18-часовые рейсы в 2028 году

Юмор за день и маленький круг общения
Из Сиднея в Нью-Йорк без пересадок: Qantas запустит 18-часовые рейсы в 2028 году

Скорпионы, Раки, Весы и Девы в гороскопе на четверг 24 сентября
Из Сиднея в Нью-Йорк без пересадок: Qantas запустит 18-часовые рейсы в 2028 году

Яблоки, миндаль и ваниль: пирог, который пахнет настоящей осенью
Из Сиднея в Нью-Йорк без пересадок: Qantas запустит 18-часовые рейсы в 2028 году

Мы годами неправильно используем холодильник: самое холодное место совсем…

В самолете разместятся шесть отдельных люксов первого класса, 52 места бизнес-класса, 40 кресел премиального экономкласса и 140 мест экономкласса.

Здесь можно будет встать с кресла, размяться, выполнить упражнения по инструкции на экране или воспользоваться поручнями для растяжки. Также предусмотрены питьевая вода и легкие закуски.

При разработке салона авиакомпания сотрудничала с учеными Сиднейского университета. Специалисты изучали, как освещение, питание, сон и физическая активность влияют на самочувствие пассажиров во время продолжительных перелетов.

На основе этих исследований Qantas разработала специальную систему освещения и бортового обслуживания, призванную облегчить адаптацию к смене часовых поясов.

Прежде чем запустить рейсы в Нью-Йорк, Qantas планирует открыть беспересадочное авиасообщение между Сиднеем и Лондоном.

Первый коммерческий рейс по этому маршруту намечен на октябрь 2027 года, а продажа билетов должна начаться в феврале того же года.

Пассажиры смогут добираться из Австралии в британскую столицу без промежуточных посадок. По расчетам авиакомпании, это позволит сократить общее время путешествия до четырех часов по сравнению с существующими маршрутами с пересадками.

Пассажиры этих рейсов могли наблюдать два восхода солнца во время одного путешествия, благодаря чему полеты получили название Double Sunrise - «Двойной восход».

google news Подпишитесь на нас
Из Сиднея в Нью-Йорк без пересадок: Qantas запустит 18-часовые рейсы в 2028 году

Психологический тест: какой перемены вам хочется, но вы никак не можете…
Из Сиднея в Нью-Йорк без пересадок: Qantas запустит 18-часовые рейсы в 2028 году

Юмор за день и маленький круг общения

В мире

В Германии разбился истребитель ВВС США, пилот успел катапультироваться
23 сентября, 19:28
Из Сиднея в Нью-Йорк без пересадок: Qantas запустит 18-часовые рейсы в 2028 году
23 сентября, 19:07
Всемирный банк предоставил Непалу 170 млн долларов на восстановление после разрушительного наводнения
В Германии разбился истребитель ВВС США, пилот успел катапультироваться
23 сентября, 17:59 17:59
В Венесуэле открыли памятник собаке, спасшей 26 человек при землетрясениях
В Германии разбился истребитель ВВС США, пилот успел катапультироваться
23 сентября, 17:28 17:28
Личные вещи Брижит Бардо продали почти за миллион евро: два собачьих ошейника ушли за 9400 евро
В Германии разбился истребитель ВВС США, пилот успел катапультироваться
23 сентября, 14:28 14:28
Китайские автобренды установили рекорд продаж на европейском рынке
В Германии разбился истребитель ВВС США, пилот успел катапультироваться
23 сентября, 12:58 12:58
Европа столкнется с необычно ранними заморозками уже в конце сентября
В Германии разбился истребитель ВВС США, пилот успел катапультироваться
23 сентября, 11:30 11:30
Хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе ФБР и краже данных сотрудников
В Германии разбился истребитель ВВС США, пилот успел катапультироваться
23 сентября, 09:35 09:35
«Роботам-убийцам не место в нашем будущем»: в ООН спорят о правилах для ИИ
В Германии разбился истребитель ВВС США, пилот успел катапультироваться
23 сентября, 08:28 08:28
Часы за 2600 евро, 105 кг термостаканов и почти 12 тонн автозапчастей: инциденты на эстонской границе
В Германии разбился истребитель ВВС США, пилот успел катапультироваться
22 сентября, 21:15 21:15
В Греции обнаружили школу, которой почти 2400 лет: здесь Аристотель учил Александра Македонского
В Германии разбился истребитель ВВС США, пилот успел катапультироваться
22 сентября, 20:00 20:00
В Германии разбился истребитель ВВС США, пилот успел катапультироваться

Латвия

Госучреждения Латвии перейдут на единую систему электронных документов
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
23 сентября, 15:58
Пропавшие в Непале оставили семьям не только боль, но и юридические проблемы
Госучреждения Латвии перейдут на единую систему электронных документов
23 сентября, 15:28 15:28
Иностранцев в Латвии ждут новые ограничения для работы и учебы
Госучреждения Латвии перейдут на единую систему электронных документов
23 сентября, 14:58 14:58
Владельцев собак предупредили об угрозе после исследований лис под Ригой
Госучреждения Латвии перейдут на единую систему электронных документов
23 сентября, 13:58 13:58
Покупка лицензий на рыбалку изменится, а требования к отчётам ужесточат
Госучреждения Латвии перейдут на единую систему электронных документов
23 сентября, 13:27 13:27
Ульяна Семёнова завещала музею спортивные реликвии на сотни тысяч евро
Госучреждения Латвии перейдут на единую систему электронных документов
23 сентября, 12:29 12:29
Сентябрьский опрос показал расклад сил перед выборами в Сейм
Госучреждения Латвии перейдут на единую систему электронных документов
23 сентября, 11:00 11:00
airBaltic отменяет прямые рейсы Рига - Дубай: что делать тем, кто купил билеты
Госучреждения Латвии перейдут на единую систему электронных документов
23 сентября, 09:05 09:05
Дождливая среда: +16 °C и мало солнца
Госучреждения Латвии перейдут на единую систему электронных документов
23 сентября, 07:59 07:59
В Риге временно изменятся маршруты автобусов 36, 56, 63 и N4: что нужно знать пассажирам
Госучреждения Латвии перейдут на единую систему электронных документов
22 сентября, 19:30 19:30
Госучреждения Латвии перейдут на единую систему электронных документов

ЧП

В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
23 сентября, 18:27
В Латвии 13-летний подросток пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
23 сентября, 16:28
Ограбление на 22 500 евро закончилось погоней и задержанием в Елгаве
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
20 сентября, 09:41
Новый инцидент в Лувре: двое мужчин повесили свои картины рядом с «Моной Лизой»
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
18 сентября, 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
17 сентября, 12:30
Медведь погнался за подростками на квадроциклах под Ропажи
16 сентября, 19:28
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
14 сентября, 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс

Бизнес

Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
22 сентября, 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»

Культура

15 латвийских фильмов, которые впервые покажут на RIGA IFF: что стоит увидеть
23 сентября, 11:59
Судмедэксперты назвали причину смерти актрисы Хейден Панеттьери - звезде «Героев» было 36 лет
15 латвийских фильмов, которые впервые покажут на RIGA IFF: что стоит увидеть
23 сентября, 10:35
Disney+ готовит перезапуск мультсериала «Чёрный Плащ»: главного героя озвучит Марк Хэмилл
15 латвийских фильмов, которые впервые покажут на RIGA IFF: что стоит увидеть
23 сентября, 10:06
Опубликован шорт-лист Букеровской премии-2026: в него вошли шесть книг
22 сентября, 20:40
Дж. Р. Р. Толкина увековечат в Вестминстерском аббатстве: его мемориал станет «лесом историй»
22 сентября, 14:29
Фильм «Уля» за первые дни проката в Латвии посмотрели более 22 тысяч зрителей
22 сентября, 10:28
«Спасибо, что скопировала мою песню»: Аманда Лир обвинила Майли Сайрус в плагиате
22 сентября, 09:34
Брэд Питт снова Клифф Бут: вышел первый полноценный трейлер продолжения «Однажды… в Голливуде»
22 сентября, 07:42
15 латвийских фильмов, которые впервые покажут на RIGA IFF: что стоит увидеть

Mixer

Козероги, Стрельцы, Весы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на четверг 23 сентября
23 сентября, 19:13
Психологический тест: какой перемены вам хочется, но вы никак не можете решиться?
Козероги, Стрельцы, Весы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на четверг 23 сентября
23 сентября, 19:05
Юмор за день и маленький круг общения
Козероги, Стрельцы, Весы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на четверг 23 сентября
23 сентября, 18:17
Как переделать детскую для подростка без лишних покупок
23 сентября, 18:10
Скорпионы, Раки, Весы и Девы в гороскопе на четверг 24 сентября
23 сентября, 16:58
Яблоки, миндаль и ваниль: пирог, который пахнет настоящей осенью
23 сентября, 16:18
Мы годами неправильно используем холодильник: самое холодное место совсем не там, где кажется
23 сентября, 15:38
Эти ароматы пахнут как кашемировое пальто: 5 утонченных композиций на осень
23 сентября, 15:15
Козероги, Стрельцы, Весы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на четверг 23 сентября

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
23 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: поможем 7-летнему Матвею начать говорить и общаться
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
22 сентября, 13:29
«Зеленая лампа»: для братиков Алекса и Маркуса собрано более 7 тысяч евро
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
21 сентября, 23:57
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
21 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
16 сентября, 11:27
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
15 сентября, 12:28
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей

Спорт

Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
20 сентября, 20:24
Гонка закончилась кулаками: пилоты NASCAR устроили драку после аварии на трассе
Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
20 сентября, 18:08
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
20 сентября, 11:36
Ламин Ямаль назвал фаворита Лиги чемпионов - и это не «Барселона»
19 сентября, 20:59
Латвийские баскетболисты завоевали серебро Кубка мира U-23 по баскетболу 3×3
19 сентября, 19:37
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
18 сентября, 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
16 сентября, 20:28
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
16 сентября, 11:59
Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас