Европа столкнется с необычно ранними заморозками уже в конце сентября

Европу в ближайшие дни ждет заметное похолодание, причем для конца сентября оно окажется необычно ранним. В Альпах температура местами может опуститься до -12 градусов, а в других регионах возможны первые ночные заморозки.

Причиной резкого снижения температуры станет перемещение циклонов над восточной частью континента. Они будут затягивать холодный северный воздух далеко на юг Европы. При прояснениях ситуация усилится: ночью поверхность будет быстро остывать, создавая условия для заморозков.

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Первые отрицательные температуры уже зафиксировали в горах Австрии. В районе Соннблика воздух охладился до -6,6°, а на Брунненкогеле - до -5°. Однако пик похолодания еще впереди.

Самая холодная погода в Альпах ожидается с 23 по 26 сентября. Особенно низкие температуры прогнозируют на юге Швейцарии, в районе границы Италии и Франции, а также на юго-западе Австрии. Местами столбики термометров могут опуститься до -4°…-12°.

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Необычность ситуации заметна и по прогнозам на высоте около 1,5 километра. В отдельных районах температура там окажется на 6–17 градусов ниже климатической нормы. Это свидетельствует о значительном притоке холодного воздуха для конца сентября.

Похолодание затронет и Польшу. В ближайшие ночи и ранним утром в разных регионах температура может составить от +1° до +8°. При ясной погоде и в низинах, где скапливается холодный воздух, не исключены небольшие заморозки.

При этом затяжной волны холода не ожидается. По прогнозам, она начнет ослабевать на рубеже сентября и октября.