Часы за 2600 евро, 105 кг термостаканов и почти 12 тонн автозапчастей: инциденты на эстонской границе

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На прошлой неделе таможня Эстонии несколько раз пресекала попытки перемещения подсанкционных товаров через восточную границу страны, сообщает Postimees.

16 сентября на Нарвский таможенный пункт для выезда из Эстонии прибыл 50-летний мужчина. Это было его второе пересечение границы в этом году. Перед началом таможенного контроля мужчина задекларировал наручные часы RADO стоимостью 2600 евро.

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По словам путешественника, он купил часы себе на юбилей и не знал, что предметы роскоши подпадают под санкции. Поскольку ранее он не нарушал правила, а его объяснения сочли убедительными, мужчине вынесли предупреждение. После этого он вместе с часами вернулся в Эстонию.

19 сентября на тот же таможенный пункт для выезда из страны прибыл 46-летний мужчина, который уже не в первый раз пересекал границу в этом году. Перед началом таможенного контроля он не заявил о наличии товаров, подлежащих декларированию.

Во время досмотра в его багаже обнаружили тактические ботинки, которые подпадают под санкции, поскольку могут использоваться в бою или полевых операциях. Вывоз такой обуви из Европейского союза запрещен. Поскольку это было повторное нарушение - ранее мужчину уже привлекали к ответственности за проступок, - в качестве меры, заменяющей задержание, его обязали выплатить 500 евро в доход государства. Товар был конфискован, после чего он продолжил свой путь.

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14 сентября на погранпункт Лухамаа для въезда в Эстонию прибыл грузовик с сербскими регистрационными номерами. Согласно декларации, он перевозил 11,7 тонны автозапчастей. Страной отправления была указана Россия, а страной назначения - Болгария. Поскольку ввоз и вывоз автозапчастей запрещен санкциями, груз в Европейский союз не пропустили.

17 сентября на погранпункт Лухамаа для выезда из Эстонии прибыл 40-летний мужчина. Это было его первое пересечение границы в этом году. Перед началом таможенного контроля мужчина не пожелал ничего декларировать. В ходе досмотра в его багаже обнаружили внешний аккумулятор (пауэрбанк), телескоп, солнечную панель, электролобзик и удлинитель. Мужчина заявил, что знал о санкциях, но не знал, что эти товары также входят в санкционный список. Поскольку ранее он не нарушал правила, вывоз товаров пресекли, и он вернулся вместе с ними в Эстонию.

В тот же день, 17 сентября, на погранпункт Лухамаа для въезда в Эстонию прибыл грузовик, следовавший из России в Сербию. Согласно декларации, он перевозил различные товары новогодней тематики. Во время досмотра таможенники обнаружили 105 килограммов термостаканов. Поскольку кухонная утварь, туалетные и канцелярские принадлежности, а также другие изделия из стекла подпадают под санкции, грузовик вместе с товаром отправили обратно в Россию.

18 сентября на погранпункт Лухамаа для въезда в Эстонию прибыл грузовик с азербайджанскими регистрационными номерами, следовавший из Беларуси в Литву. В качестве груза были задекларированы 6,9 тонны запчастей.

Углубленная проверка товаросопроводительных документов выявила многочисленные несоответствия как в документах, так и в устных пояснениях. Кроме того, выяснилось, что та же компания уже пыталась поставить подсанкционный товар той же литовской фирме. Ввоз товара в Эстонию пресекли.