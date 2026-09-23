Авиабилеты следующим летом могут подорожать на 10-20% - прогноз главы Ryanair

Летом 2027 года стоимость авиаперелетов в Европе может увеличиться на 10–20%, если цены на нефть останутся на нынешнем высоком уровне. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири, сообщает Reuters .

По словам О’Лири, в этом году многим авиаперевозчикам удалось избежать резкого увеличения расходов благодаря заранее заключенным контрактам на закупку топлива по фиксированным ценам. Однако следующим летом действие этих контрактов закончится, и компаниям придется учитывать возросшие затраты при формировании стоимости билетов.

При этом Ryanair не планирует вводить отдельный топливный сбор для пассажиров. Глава компании считает, что другие крупные европейские авиаперевозчики могут прибегнуть к такой мере, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

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О’Лири также полагает, что высокие цены на авиационное топливо могут ускорить банкротство убыточных авиакомпаний и привести к дальнейшему объединению европейского рынка авиаперевозок. По его мнению, в результате основными игроками на нем останутся четыре крупные группы - British Airways, Lufthansa, Air France и Ryanair.

Рост расходов уже отражается на финансовых результатах авиакомпаний. Так, Lufthansa сообщила, что во втором квартале 2026 года ее чистая прибыль сократилась на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 123 млн евро. Одной из причин ухудшения финансовых показателей стало подорожание авиационного топлива.

В то же время прогноз главы Ryanair не означает, что билеты на все рейсы следующим летом обязательно подорожают на 10-20%. Фактическая стоимость перелетов будет зависеть от цен на топливо, спроса на конкретные направления и ценовой политики авиакомпаний.