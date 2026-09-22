В Турции произошла стрельба возле школы, 8 человек ранены, подозреваемый арестован.

В результате стрельбы возле средней школы на западе Турции восемь человек получили ранения, а подозреваемый в нападении был вскоре арестован силами безопасности.

Инцидент произошел около 7:59 утра в Тургутлу, провинция Маниса, к западу от курортного города Измир. По данным администрации губернатора провинции, подозреваемый открыл огонь в районе школы и впоследствии был задержан властями.

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Как сообщает частный телеканал, нападение произошло около 8:00 утра, и один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, передает Telegrafi.

Согласно предварительным сообщениям, подозреваемый, личность которого не разглашается, по неизвестной причине выстрелил из пистолета, после чего скрылся с места происшествия.

На место происшествия немедленно прибыли полиция и медицинские бригады, а меры безопасности вокруг школы были усилены.

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Это последний случай в серии перестрелок вблизи учебных заведений в Турции.

В апреле 14-летний подросток открыл огонь в школе в провинции Кахраманмараш, убив девять учеников в возрасте 10 и 11 лет, а также учителя. Нападавший скончался на месте происшествия.

В другом инциденте, произошедшем в юго-восточной провинции Шанлыурфа, бывший ученик открыл огонь в своей бывшей школе, ранив 16 человек. Затем он покончил с собой после того, как его остановила полиция.

Теракты вызвали резкую общественную реакцию в Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уволил заместителя министра образования и заявил, что правительство примет новые меры, включая более строгие ограничения на владение оружием.