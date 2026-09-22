В Индийском океане впервые за столетие обнаружили новый вид пингвинов

ScienceDaily

На островах Кергелен в Индийском океане обнаружен новый вид пингвинов. Раньше этих птиц считали папуанскими пингвинами. Ученые установили их отличие с помощью генетического анализа. Это первый новый вид пингвинов, обнаруженный более чем за 100 лет, сообщает ScienceDaily.

Новый вид получил название Pygoscelis kerguelensis. Внешне птицы почти не отличаются от папуанских пингвинов, однако генетически представляют собой отдельную группу.

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Исследователи изучили геномы 64 пингвинов из 10 колоний. Они также сравнили внешний вид птиц, их голос, сроки размножения, питание и особенности поведения.

В результате ученые пришли к выводу, что папуанские пингвины, которых раньше считали одним видом, на самом деле включают четыре отдельных вида. То есть еще три популяции, которые ранее считались подвидами, предложено признать самостоятельными видами.

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Ученые считают, что эти четыре вида начали формироваться отдельно друг от друга примерно 300–500 тысяч лет назад. Одной из причин стало длительное географическое разделение популяций, которые обитали на удаленных друг от друга островах.

Однако у нового вида пингвинов может быть серьезная проблема с выживанием. Исследователи прогнозируют, что из-за изменения климата подходящие для папуанских пингвинов места обитания в субантарктических регионах могут значительно сократиться уже к 2050 году. Особенно уязвимы островные популяции с небольшой численностью.

Ученые отмечают, что изменение климата - не единственная угроза для пингвинов. На некоторые популяции также влияют потепление океана, сокращение запасов пищи, рыболовство, хищники и случайный вылов птиц.

Исследование провела международная группа ученых из нескольких стран. Его результаты опубликованы в научном журнале Communications Biology.