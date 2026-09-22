В Греции обнаружили школу, которой почти 2400 лет: здесь Аристотель учил Александра Македонского

livescience.com

На севере Греции археологи обнаружили здание школы, в которой Александр Македонский учился у философа Аристотеля. Комплекс находится на месте древнего города Миеза и относится к IV веку до н. э. Об этом сообщает Live Science со ссылкой на Министерство культуры Греции.

Археологи обнаружили комплекс, включающий два банкетных зала, спортивную арену, стадион, крытую веранду и лекционный зал с каменными партами. Здания были украшены мозаичными полами и колоннами. Их оформление схоже с македонским царским дворцом в Эгах.

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Среди руин также обнаружили монеты, керамику и четыре стилуса - инструмента, которые ученики использовали для письма.

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О том, что Александр Великий учился в Миезе у Аристотеля, известно из книги Плутарха «Жизнь Александра». Поэтому Министерство культуры Греции считает, что археологи нашли именно ту школу, где проходило обучение будущего царя.

С этим согласны и эксперты. Директор программы изучения древнего Средиземноморья в Университете Небраски в Омахе Жанна Римес заявила, что все свидетельства указывают на то, что найденный комплекс был школой, которую Филипп II предоставил Аристотелю для обучения Александра Македонского и его однокурсников.