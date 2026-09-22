В Германии разбился истребитель ВВС США, пилот успел катапультироваться

Во вторник на авиабазе Шпангдалем на западе Германии потерпел крушение американский истребитель F-16. Пилот успел катапультироваться и получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь. Причины аварии пока неизвестны. Об этом сообщает Euronews.

Авария произошла около 14:30 по местному времени. За крышами населённого пункта, в котором живут около 1 000 человек, был виден столб серого дыма.

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На месте происшествия работали пожарные и службы по чрезвычайным ситуациям.

Районная администрация Битбург-Прюм сообщила об одном пострадавшем, а позже ВВС США подтвердили, что пилот катапультировался и находится под наблюдением медиков.

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Служба организации воздушного движения Германии сообщила телеканалу SWR, что авария произошла после учебного полёта.

F-16 представляет собой одноместный многоцелевой истребитель, разработанный для ВВС США. На авиабазе Шпангдалем размещено 20 боевых самолётов этого типа.

Американские военно-воздушные силы присутствуют в Шпангдалеме с середины 1950-х годов. На базе работают около 5 000 военнослужащих и гражданских сотрудников, среди них несколько сотен граждан Германии.