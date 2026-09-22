В Германии проходит перепись ежей и кротов: зачем и как это происходит

В Германии началась необычная перепись населения - на этот раз считать будут не людей, а ежей и кротов. С 18 по 28 сентября жителей страны приглашают внимательно присматриваться к обитателям садов, парков и лугов и сообщать о своих наблюдениях ученым, сообщает Deutsche Welle.

Причём для участия в акции необязательно увидеть самого крота: достаточно обнаружить характерные земляные холмики, которые он оставляет после своих подземных путешествий. Об этом сообщает Немецкий фонд дикой природы (Deutsche Wildtier Stiftung) .

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Общенациональная акция под названием «Германия ищет ежей и кротов» проводится с 2023 года. Ее организуют природоохранные организации совместно с учеными Института зоологии и исследований диких животных имени Лейбница.

Подсчет проводится дважды в год - весной и осенью. Проект рассчитан как минимум на десять лет, а его главная цель - выяснить, где обитают эти животные и как меняется их численность.

Несмотря на то что ежи и кроты живут буквально по соседству с человеком, достоверных данных об их численности в Германии пока недостаточно.

Ежи ведут преимущественно ночной образ жизни, а кроты почти все время проводят под землей. Поэтому исследователям сложно самостоятельно наблюдать за ними на всей территории страны.

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При этом природоохранные организации обеспокоены возможным сокращением популяций этих животных. Особенно уязвимы ежи, обитающие в городах. Им угрожают автомобильное движение, роботы-газонокосилки, сокращение естественных мест обитания и недостаток укрытий в слишком ухоженных садах.

По данным Немецкого фонда дикой природы, отдельные многолетние исследования указывают на значительное сокращение численности ежей. Однако для оценки ситуации в масштабах всей страны необходимы дополнительные наблюдения.

С момента запуска проекта в 2023 году его участники сообщили уже более чем о 10 тысячах встреч с ежами

Для участия в акции не требуется специального оборудования или научных знаний. Достаточно во время обычной прогулки внимательно смотреть по сторонам. Увидев ежа, участнику переписи предлагают записать дату и место встречи, а затем внести сведения на специальный интернет-портал. Фотографировать животное необязательно.

С кротами задача немного сложнее. Эти животные редко показываются на поверхности, зато оставляют хорошо заметные следы своей деятельности - небольшие холмики свежевырытой земли. Именно по таким холмикам участники переписи могут определить, что на участке обитает крот.

При этом ученые предупреждают: количество земляных кучек не равно количеству животных. Один крот способен за день оставить до 20 холмиков, прокладывая новые подземные ходы.