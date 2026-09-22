В Германии проходит перепись ежей и кротов: зачем и как это происходит

В Германии началась необычная перепись населения - на этот раз считать будут не людей, а ежей и кротов. С 18 по 28 сентября жителей страны приглашают внимательно присматриваться к обитателям садов, парков и лугов и сообщать о своих наблюдениях ученым, сообщает Deutsche Welle.
Причём для участия в акции необязательно увидеть самого крота: достаточно обнаружить характерные земляные холмики, которые он оставляет после своих подземных путешествий. Об этом сообщает Немецкий фонд дикой природы (Deutsche Wildtier Stiftung) .
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Подсчет проводится дважды в год - весной и осенью. Проект рассчитан как минимум на десять лет, а его главная цель - выяснить, где обитают эти животные и как меняется их численность.
Ежи ведут преимущественно ночной образ жизни, а кроты почти все время проводят под землей. Поэтому исследователям сложно самостоятельно наблюдать за ними на всей территории страны.
При этом природоохранные организации обеспокоены возможным сокращением популяций этих животных. Особенно уязвимы ежи, обитающие в городах. Им угрожают автомобильное движение, роботы-газонокосилки, сокращение естественных мест обитания и недостаток укрытий в слишком ухоженных садах.
По данным Немецкого фонда дикой природы, отдельные многолетние исследования указывают на значительное сокращение численности ежей. Однако для оценки ситуации в масштабах всей страны необходимы дополнительные наблюдения.
С момента запуска проекта в 2023 году его участники сообщили уже более чем о 10 тысячах встреч с ежами
При этом ученые предупреждают: количество земляных кучек не равно количеству животных. Один крот способен за день оставить до 20 холмиков, прокладывая новые подземные ходы.