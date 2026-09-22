22 сентября 2026, 15:29 Валерия Леонова

В Дубае временно отменили знаменитое шоу фонтанов у Бурдж-Халифа

В Дубае временно отменили знаменитое шоу фонтанов у Бурдж-Халифа

В Дубае временно приостановили шоу знаменитых танцующих фонтанов у подножия небоскреба Бурдж-Халифа и торгового центра Dubai Mall. Причиной стал десятидневный траур, объявленный после смерти шейха Ахмеда бин Рашида Аль Мактума, младшего брата правителя Дубая, сообщает Gulf News.

Шейх Ахмед бин Рашид Аль Мактум скончался в понедельник, 21 сентября. Его старший брат, правитель Дубая, вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум выразил соболезнования в связи с его кончиной.

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Фонтанная система протянулась на 275 метров, а мощные струи воды во время представлений поднимаются на высоту до 140 метров. Шоу сопровождаются произведениями арабских и зарубежных исполнителей, а также классической музыкой.

После завершения первого этапа реконструкции фонтаны вновь заработали 1 октября 2025 года. На торжественное открытие собрались тысячи жителей и гостей Дубая.

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