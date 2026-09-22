В Дубае временно отменили знаменитое шоу фонтанов у Бурдж-Халифа

В Дубае временно приостановили шоу знаменитых танцующих фонтанов у подножия небоскреба Бурдж-Халифа и торгового центра Dubai Mall. Причиной стал десятидневный траур, объявленный после смерти шейха Ахмеда бин Рашида Аль Мактума, младшего брата правителя Дубая, сообщает Gulf News.

Шейх Ахмед бин Рашид Аль Мактум скончался в понедельник, 21 сентября. Его старший брат, правитель Дубая, вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум выразил соболезнования в связи с его кончиной.

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В связи с объявленным трауром представления знаменитых фонтанов временно отменены. По информации местных СМИ, ограничения могут действовать до 30 сентября включительно. При этом официальная дата возобновления шоу пока не объявлена.

Дубайские фонтаны, расположенные на искусственном озере Бурдж-Лейк, - одна из главных туристических достопримечательностей города. Водные представления с музыкальным и световым сопровождением впервые начали проводить здесь в мае 2009 года.

Фонтанная система протянулась на 275 метров, а мощные струи воды во время представлений поднимаются на высоту до 140 метров. Шоу сопровождаются произведениями арабских и зарубежных исполнителей, а также классической музыкой.

Обычно вечерние представления проходят ежедневно с 18:00 до 23:00 с интервалом в полчаса. Кроме того, предусмотрены два дневных шоу: с субботы по четверг в 13:00 и 13:30, по пятницам - в 14:00 и 14:30. Посмотреть представления можно бесплатно.

В прошлом году фонтаны уже приостанавливали работу на пять месяцев для масштабной реконструкции. В ходе работ были обновлены покрытие дна искусственного озера, гидроизоляция и другие элементы системы.

После завершения первого этапа реконструкции фонтаны вновь заработали 1 октября 2025 года. На торжественное открытие собрались тысячи жителей и гостей Дубая.