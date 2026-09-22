Папа римский Лев XIV едет в Париж: во Франции готовятся принять сотни тысяч паломников

С 25 по 28 сентября папа римский Лев XIV совершит четырехдневный апостольский визит во Францию. Понтифик посетит Париж, Сен-Дени, Лурд и Мец, встретится с президентом Эмманюэлем Макроном, проведет богослужения и выступит в штаб-квартире ЮНЕСКО.
Это будет первый приезд главы Католической церкви во французскую столицу за 18 лет, сообщает Euronews. Программа поездки также опубликована на официальном сайте Ватикана .
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Последним папой римским, посетившим Париж, был Бенедикт XVI, побывавший во Франции в 2008 году. Его преемник Франциск приезжал в Страсбург, Марсель и на Корсику, однако французскую столицу не посещал.
По оценкам префектуры полиции, вдоль маршрута следования понтифика по улицам Парижа могут собраться до 250 тысяч человек
Программа визита невероятно насыщенная - практически нон-стоп. Смотрите сами
Папа римский прибудет в парижский аэропорт Орли в пятницу, 25 сентября. И уже в 11 часов в Елисейском дворце состоится его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Затем понтифик обратится к представителям французских властей, гражданского общества и дипломатического корпуса.
Во второй половине дня Лев XIV посетит штаб-квартиру ЮНЕСКО, где выступит с речью. Затем понтифик примет участие в вечернем богослужении в соборе Парижской Богоматери. После этого папа отправится в Сен-Дени, где в 21:00 на стадионе «Стад де Франс» начнется молитвенное бдение с участием молодёжи.
По информации французских СМИ, папа также отказался от некоторых протокольных мероприятий, в том числе государственного ужина и вручения ордена Почетного легиона.
Большая месса в центре Парижа
В субботу, 26 сентября, понтифик посетит Maison Bakhita - центр социальной поддержки и интеграции людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Затем в Католическом институте Парижа он встретится с представителями церковной общины и людьми, готовящимися принять крещение.
Одним из главных событий визита станет торжественная месса на площади Согласия в центре Парижа. Она начнется в 15:00. Ожидается, что богослужение соберет сотни тысяч человек.
По информации Reuters, организаторы готовятся принять до 600 тысяч участников
Одним из важных событий поездки станет закрытая встреча с семью людьми, пострадавшими от сексуального насилия со стороны представителей Католической церкви. Среди них будет бывший ученик католической школы Нотр-Дам-де-Бетаррам. Это учебное заведение оказалось в центре скандала после многочисленных свидетельств о насилии в отношении воспитанников. В 2024 году более 230 пострадавших подали жалобы на действия сотрудников школы.
Участники встречи хотят обсудить меры по предотвращению подобных преступлений, признание ответственности церковных структур и помощь пострадавшим.
Сразу после этого Лев XIV проведет мессу в соборе Святого Стефана и отправится в аэропорт.
Власти Франции готовят масштабные меры безопасности на время визита понтифика. По информации французских СМИ, 25 сентября в Париже будут задействованы около 14 тысяч полицейских, жандармов и военнослужащих. На следующий день, когда состоится месса на площади Согласия, обеспечивать порядок будут около 12 тысяч сотрудников сил безопасности.