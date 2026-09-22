Папа римский Лев XIV едет в Париж: во Франции готовятся принять сотни тысяч паломников

Последним папой римским, посетившим Париж, был Бенедикт XVI, побывавший во Франции в 2008 году. Его преемник Франциск приезжал в Страсбург, Марсель и на Корсику, однако французскую столицу не посещал.

Предстоящий визит Льва XIV вызывает большой интерес не только среди французских католиков. По оценкам префектуры полиции, вдоль маршрута следования понтифика по улицам Парижа могут собраться до 250 тысяч человек Еще около 80 тысяч приобрели билеты на молодежное молитвенное бдение на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Программа визита невероятно насыщенная - практически нон-стоп. Смотрите сами

Папа римский прибудет в парижский аэропорт Орли в пятницу, 25 сентября. И уже в 11 часов в Елисейском дворце состоится его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Затем понтифик обратится к представителям французских властей, гражданского общества и дипломатического корпуса.

Во второй половине дня Лев XIV посетит штаб-квартиру ЮНЕСКО, где выступит с речью. Затем понтифик примет участие в вечернем богослужении в соборе Парижской Богоматери. После этого папа отправится в Сен-Дени, где в 21:00 на стадионе «Стад де Франс» начнется молитвенное бдение с участием молодёжи.

Как сообщает французская газета La Croix, президент Эмманюэль Макрон хотел лично представить понтифику результаты восстановления собора Парижской Богоматери и передать ему планы реставрационных работ. Однако отдельная встреча с президентом в соборе в программу визита не вошла.

По информации французских СМИ, папа также отказался от некоторых протокольных мероприятий, в том числе государственного ужина и вручения ордена Почетного легиона.

Большая месса в центре Парижа

В субботу, 26 сентября, понтифик посетит Maison Bakhita - центр социальной поддержки и интеграции людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Затем в Католическом институте Парижа он встретится с представителями церковной общины и людьми, готовящимися принять крещение.

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Одним из главных событий визита станет торжественная месса на площади Согласия в центре Парижа. Она начнется в 15:00. Ожидается, что богослужение соберет сотни тысяч человек.

По информации Reuters, организаторы готовятся принять до 600 тысяч участников