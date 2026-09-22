22 сентября 2026, 18:00 Наталья Гудемчук

На Японию обрушился тайфун «Дуцзюань»: четыре человека погибли, шестеро пропали без вести

На Японию обрушился тайфун «Дуцзюань»: четыре человека погибли, шестеро пропали без вести

Четыре человека погибли, еще шестеро числятся пропавшими без вести после того, как тайфун «Дуцзюань» обрушился на Токио и соседние префектуры. Сейчас он движется на север вдоль тихоокеанского побережья Японии. об этом сообщает ВВС.

В понедельник, в разгар тайфуна, власти Японии предупредили об «непосредственной угрозе жизни» и призвали 1,9 млн человек эвакуироваться. Около 50 тысяч жителей остались без электричества, были отменены сотни авиарейсов.

Читайте нас также

Погибшие стали жертвами оползней в префектурах Канагава и Тиба, сообщает государственная телерадиокомпания NHK.

В городе Йокосука оползень разрушил дом, в котором находилась пожилая женщина. Спасатели обнаружили ее тело под завалами.

Читайте Mixer
На Японию обрушился тайфун «Дуцзюань»: четыре человека погибли, шестеро пропали без вести

Тест по почерку: выберите свой вариант и узнайте, насколько вы собранный…
На Японию обрушился тайфун «Дуцзюань»: четыре человека погибли, шестеро пропали без вести

Сливы сейчас особенно хороши: этот пирог стоит испечь хотя бы раз за осень
На Японию обрушился тайфун «Дуцзюань»: четыре человека погибли, шестеро пропали без вести

Аромат мокрого леса на коже: 4 парфюма для тех, кому хочется чего-то…
На Японию обрушился тайфун «Дуцзюань»: четыре человека погибли, шестеро пропали без вести

Тест по яйцам: один простой выбор покажет, что для вас важнее - порядок,…

В городе Содегаура в префектуре Тиба 50-летний мужчина погиб во время расчистки последствий оползня. По данным пожарной службы, он вместе с тяжелой техникой упал в заросли бамбука. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

Скорость устойчивого ветра во время тайфуна достигала 130 км/ч, а порывы - 194 км/ч.

Ко вторнику тайфун начал удаляться от восточного побережья Японии. Большинство распоряжений об эвакуации отменили. Сейчас «Дуцзюань» продолжает двигаться на север вдоль тихоокеанского побережья страны. Полный масштаб ущерба пока неизвестен.

«Дуцзюань» стал 25-м тайфуном, затронувшим Японию в этом году. Тайфун обрушился на страну в разгар праздников Серебряной недели, в которой пять выходных подряд.

google news Подпишитесь на нас
На Японию обрушился тайфун «Дуцзюань»: четыре человека погибли, шестеро пропали без вести

Сливы сейчас особенно хороши: этот пирог стоит испечь хотя бы раз за осень
На Японию обрушился тайфун «Дуцзюань»: четыре человека погибли, шестеро пропали без вести

Аромат мокрого леса на коже: 4 парфюма для тех, кому хочется чего-то…

В мире

Крупнейшие телеканалы США приостановили съёмку мероприятий Трампа. Белый дом запустил Trump TV
22 сентября, 18:00
На Японию обрушился тайфун «Дуцзюань»: четыре человека погибли, шестеро пропали без вести
22 сентября, 17:35
В Индийском океане впервые за столетие обнаружили новый вид пингвинов
Крупнейшие телеканалы США приостановили съёмку мероприятий Трампа. Белый дом запустил Trump TV
22 сентября, 15:29 15:29
В Дубае временно отменили знаменитое шоу фонтанов у Бурдж-Халифа
Крупнейшие телеканалы США приостановили съёмку мероприятий Трампа. Белый дом запустил Trump TV
22 сентября, 13:58 13:58
Донателла Версаче возвращается в мир моды с собственным брендом
Крупнейшие телеканалы США приостановили съёмку мероприятий Трампа. Белый дом запустил Trump TV
22 сентября, 12:58 12:58
В Германии проходит перепись ежей и кротов: зачем и как это происходит
Крупнейшие телеканалы США приостановили съёмку мероприятий Трампа. Белый дом запустил Trump TV
22 сентября, 12:29 12:29
Папа римский Лев XIV едет в Париж: во Франции готовятся принять сотни тысяч паломников
Крупнейшие телеканалы США приостановили съёмку мероприятий Трампа. Белый дом запустил Trump TV
22 сентября, 12:04 12:04
В Турции произошла стрельба возле школы, 8 человек ранены, подозреваемый арестован.
Крупнейшие телеканалы США приостановили съёмку мероприятий Трампа. Белый дом запустил Trump TV
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Крупнейшие телеканалы США приостановили съёмку мероприятий Трампа. Белый дом запустил Trump TV
22 сентября, 11:22 11:22
Что произошло с сыном Синди Кроуфорд: полиция раскрыла новые детали смерти Пресли Гербера
Крупнейшие телеканалы США приостановили съёмку мероприятий Трампа. Белый дом запустил Trump TV
22 сентября, 11:00 11:00
400 метров над бездной без страховки: француженка прошла между гигантскими терриконами - ВИДЕО
Крупнейшие телеканалы США приостановили съёмку мероприятий Трампа. Белый дом запустил Trump TV
22 сентября, 09:00 09:00
Крупнейшие телеканалы США приостановили съёмку мероприятий Трампа. Белый дом запустил Trump TV

Латвия

Погода на вторник: солнце, облака, дожди
22 сентября, 17:10
В Латвии упростят уличную торговлю на частной земле: что изменится для предпринимателей
22 сентября, 16:29
Страны Балтии договорились продлить срок реализации первого этапа Rail Baltica до 2034 года
Погода на вторник: солнце, облака, дожди
22 сентября, 15:59 15:59
В следующем году заморозят зарплаты премьера, министров и депутатов
Погода на вторник: солнце, облака, дожди
22 сентября, 14:58 14:58
В Сейме призывают открыть временный мост через Даугаву до закрытия Вантового моста
Погода на вторник: солнце, облака, дожди
22 сентября, 14:29 14:29
Фильм «Уля» за первые дни проката в Латвии посмотрели более 22 тысяч зрителей
Погода на вторник: солнце, облака, дожди
22 сентября, 10:23 10:23
Отопление в Риге может резко подорожать уже с декабря: власти ищут способ сдержать рост тарифа
Погода на вторник: солнце, облака, дожди
22 сентября, 08:24 08:24
Во вторник Латвию разделит погода: где будет солнечно, а куда придут дожди
Погода на вторник: солнце, облака, дожди
21 сентября, 23:57 23:57
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
Погода на вторник: солнце, облака, дожди
21 сентября, 20:37 20:37
В развитие Рижского Центрального рынка планируют вложить более 22 млн евро
Погода на вторник: солнце, облака, дожди
21 сентября, 17:58 17:58
Строить временный мост на время ремонта Вантового моста уже поздно - вице-мэр Риги
Погода на вторник: солнце, облака, дожди
21 сентября, 17:29 17:29
Погода на вторник: солнце, облака, дожди

ЧП

В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
20 сентября, 09:41
Новый инцидент в Лувре: двое мужчин повесили свои картины рядом с «Моной Лизой»
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
19 сентября, 12:58
«Раздался ужасный взрыв»: пожар уничтожил Mercedes в гараже частного дома
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести
18 сентября, 11:28
Клиентов Tet предупредили о новой схеме мошенников с поддельными счетами
17 сентября, 12:30
Медведь погнался за подростками на квадроциклах под Ропажи
16 сентября, 19:28
В Рижском канале обнаружили тело пропавшего туриста из Норвегии
14 сентября, 16:35
В Лиепае обстреляли городской автобус: полиция начала уголовный процесс
ВИДЕО+ОПРОС
13 сентября, 20:59
Жёсткое задержание в Rimi попало на видео и вызвало спор в соцсетях
13 сентября, 10:58
В Индонезии перевернулся паром с 243 пассажирами: 140 человек пропали без вести

Бизнес

Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
22 сентября, 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
22 сентября, 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
7 сентября, 11:28 11:28
Бросил школу в 17 лет, а в 25 заработал миллиард: история британца Джеймса Дакомба
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
5 сентября, 18:59 18:59
Эстония продает почтового гиганта Omniva: что изменится для клиентов
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 11:58 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
24 августа, 08:58 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»

Культура

Что смотрят в Америке: пять самых популярных фильмов кинопроката этого уикенда
22 сентября, 14:29
Фильм «Уля» за первые дни проката в Латвии посмотрели более 22 тысяч зрителей
Что смотрят в Америке: пять самых популярных фильмов кинопроката этого уикенда
22 сентября, 10:28
«Спасибо, что скопировала мою песню»: Аманда Лир обвинила Майли Сайрус в плагиате
Что смотрят в Америке: пять самых популярных фильмов кинопроката этого уикенда
22 сентября, 09:34
Брэд Питт снова Клифф Бут: вышел первый полноценный трейлер продолжения «Однажды… в Голливуде»
22 сентября, 07:42
15 латвийских фильмов, которые впервые покажут на RIGA IFF: что стоит увидеть
21 сентября, 16:35
В Вильнюсе обсудят историю и будущее русских театров Балтии: Латвию представит театровед Байба Кална-Пуките
21 сентября, 15:05
Новая «Обитель зла» переписала кассовый рекорд франшизы - 108,3 млн долларов за стартовый уик-энд
21 сентября, 10:28
ИИ-актриса Тилли Норвуд внезапно заговорила на кантонском во время интервью
20 сентября, 17:28
Что смотрят в Америке: пять самых популярных фильмов кинопроката этого уикенда

Mixer

Полнолуние 26 сентября заставит Овна, Рака и еще 3 знака изменить привычный сценарий
22 сентября, 18:10
Тельцы, Скорпионы, Раки и Рыбы в гороскопе на среду 23 сентября
Полнолуние 26 сентября заставит Овна, Рака и еще 3 знака изменить привычный сценарий
22 сентября, 17:58
Тест по почерку: выберите свой вариант и узнайте, насколько вы собранный человек
Полнолуние 26 сентября заставит Овна, Рака и еще 3 знака изменить привычный сценарий
22 сентября, 16:19
Сливы сейчас особенно хороши: этот пирог стоит испечь хотя бы раз за осень
22 сентября, 15:38
Аромат мокрого леса на коже: 4 парфюма для тех, кому хочется чего-то необычного
22 сентября, 15:15
Короткая задача на сообразительность: продолжите ряд после 9
22 сентября, 14:58
Тест по яйцам: один простой выбор покажет, что для вас важнее - порядок, свобода или яркие эмоции
22 сентября, 14:18
Сочная отбивная дома - это проще, чем кажется: 5 шагов до румяной корочки
22 сентября, 13:38
Полнолуние 26 сентября заставит Овна, Рака и еще 3 знака изменить привычный сценарий

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
22 сентября, 13:29
«Зеленая лампа»: для братиков Алекса и Маркуса собрано более 7 тысяч евро
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
21 сентября, 23:57
«Зеленая лампа»: 7-летний Матвей очень хочет говорить, но пока не умеет. Нужна помощь
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается
21 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье братиков Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты лечения
18 сентября, 13:58
«Зеленая лампа»: братикам Маркусу и Алексу из Кекавы нужна помощь
17 сентября, 16:59
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса нужна помощь для оплаты терапии мальчикам
16 сентября, 11:27
«Зеленая лампа»: братикам из Кекавского края нужна помощь для оплаты годового курса терапии
15 сентября, 12:28
«Зеленая лампа»: семье Маркуса и Алекса из Кекавы нужна помощь для лечения сыновей
14 сентября, 16:58
«Зеленая лампа»: для Маркуса и Алекса собрана половина суммы. Акция помощи продолжается

Спорт

Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
20 сентября, 20:24
Гонка закончилась кулаками: пилоты NASCAR устроили драку после аварии на трассе
Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
20 сентября, 18:08
Всего одна секунда решила всё: кенийка Агнес Нгетич побила мировой рекорд в полумарафоне
Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
20 сентября, 11:36
Ламин Ямаль назвал фаворита Лиги чемпионов - и это не «Барселона»
19 сентября, 20:59
Латвийские баскетболисты завоевали серебро Кубка мира U-23 по баскетболу 3×3
19 сентября, 19:37
Олимпийские гребцы будут соревноваться на реке с крокодилами: в Австралии утвердили необычную трассу
18 сентября, 11:54
Австралийская спортсменка отказалась от победы после инцидента с диареей на гонке
16 сентября, 20:28
Суд Парижа обязал Мбаппе выплатить ПСЖ €60 тыс. из-за ареста счетов
16 сентября, 11:59
Роналду может стать совладельцем клуба «Аль-Наср», за который сам играет
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас