На Японию обрушился тайфун «Дуцзюань»: четыре человека погибли, шестеро пропали без вести

Четыре человека погибли, еще шестеро числятся пропавшими без вести после того, как тайфун «Дуцзюань» обрушился на Токио и соседние префектуры. Сейчас он движется на север вдоль тихоокеанского побережья Японии. об этом сообщает ВВС.

В понедельник, в разгар тайфуна, власти Японии предупредили об «непосредственной угрозе жизни» и призвали 1,9 млн человек эвакуироваться. Около 50 тысяч жителей остались без электричества, были отменены сотни авиарейсов.

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Погибшие стали жертвами оползней в префектурах Канагава и Тиба, сообщает государственная телерадиокомпания NHK.

В городе Йокосука оползень разрушил дом, в котором находилась пожилая женщина. Спасатели обнаружили ее тело под завалами.

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В городе Содегаура в префектуре Тиба 50-летний мужчина погиб во время расчистки последствий оползня. По данным пожарной службы, он вместе с тяжелой техникой упал в заросли бамбука. Мужчину доставили в больницу, но спасти его не удалось. Полиция расследует обстоятельства произошедшего.

Скорость устойчивого ветра во время тайфуна достигала 130 км/ч, а порывы - 194 км/ч.

Ко вторнику тайфун начал удаляться от восточного побережья Японии. Большинство распоряжений об эвакуации отменили. Сейчас «Дуцзюань» продолжает двигаться на север вдоль тихоокеанского побережья страны. Полный масштаб ущерба пока неизвестен.

«Дуцзюань» стал 25-м тайфуном, затронувшим Японию в этом году. Тайфун обрушился на страну в разгар праздников Серебряной недели, в которой пять выходных подряд.