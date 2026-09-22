22 сентября 2026, 11:46

Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды

Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды

Мировой туристический рынок продолжает расти, но значительно медленнее, чем ожидалось ещё в начале года. UN Tourism снизила прогноз роста международных туристических прибытий в 2026 году с 3–4% до всего 1–2%. Причинами стали конфликт на Ближнем Востоке, дорогие авиаперелёты, повышенные цены на нефть и сохраняющаяся инфляция, сообщает ETTravelWorld.com

Данные опубликованы в сентябрьском выпуске World Tourism Barometer и подтверждаются сразу несколькими профильными источниками. При этом основная статистика в исходной публикации верна, хотя некоторые детали требуют уточнения.

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За первые шесть месяцев 2026 года в мире было зарегистрировано около 690 млн международных туристических прибытий. Это лишь примерно на 3 млн, или 0,4%, больше, чем за тот же период прошлого года.

Для сравнения: в первом квартале рост составлял 2%, но уже во втором международный турпоток сократился на 1%. В апреле снижение достигало 3% - сказался календарный эффект более ранней Пасхи, а также последствия конфликта на Ближнем Востоке. В июне мировой показатель вновь оказался на 3% ниже прошлогоднего.

Европа держится лучше мирового рынка

Несмотря на общее замедление, Европа в первом полугодии показала рост примерно на 3% и приняла около 350 млн международных туристов.

Однако ситуация внутри региона заметно различается. В июне Западная Европа пережила довольно резкий спад - число прибытий оказалось на 6% ниже прошлогоднего. UN Tourism связывает это в том числе с жарой на некоторых направлениях и ослаблением спроса на дальние путешествия. По итогам всего первого полугодия Западная Европа потеряла около 1%.

Зато Южная и Средиземноморская Европа продолжили расти. Часть направлений, вероятно, выиграла и от изменения туристических маршрутов на фоне нестабильности на Ближнем Востоке.

Особенно заметны результаты отдельных европейских стран. Молдова увеличила число международных прибытий на 25%, а Греция и Ирландия - на 15% каждая.

Ближний Восток потерял более пятой части туристов

Самая тяжёлая ситуация сложилась на Ближнем Востоке. За январь–июнь количество международных туристических прибытий в регион сократилось на 22%.

Последствия конфликта вышли далеко за пределы непосредственно затронутых стран. Ограничения воздушного пространства и изменения маршрутов нарушили авиасообщение между Европой и Азией, увеличили расходы авиакомпаний и повлияли на стоимость билетов.

После прекращения огня часть воздушных маршрутов была восстановлена в мае и июне, однако возвращение пассажиров идёт неравномерно.

Ситуацию хорошо иллюстрирует авиационная статистика. По данным IATA, в июне международный пассажирооборот ближневосточных авиакомпаний был на 14% ниже, чем годом ранее. В мае падение достигало 28,8%.

Причём проблемы Ближнего Востока существенно влияют на общемировую картину: если исключить этот регион, международный авиапассажиропоток в июне не снизился бы на 0,9%, а, наоборот, вырос примерно на 1,1%.

Азия всё ещё не вернулась к допандемийному уровню

Азиатско-Тихоокеанский регион в первом полугодии прибавил лишь около 1%. Более показательно другое: число международных прибытий там по-прежнему на 11% ниже уровня 2019 года.

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Северо-Восточная Азия выросла на 3%, тогда как Южная Азия потеряла 5%, а Юго-Восточная - 1%.

Особенно слабым для Юго-Восточной Азии оказался июнь: международных прибытий стало на 5% меньше. UN Tourism называет среди причин более слабый спрос на азиатских рынках, геополитическую напряжённость, перебои авиасообщения через Ближний Восток и увеличение стоимости путешествий.

Африка оказалась лидером

Лучший результат среди крупных регионов мира показала Африка - плюс 4% за первое полугодие. Америка в целом прибавила около 2%.

Но глобальные цифры скрывают огромную разницу между отдельными странами. Среди направлений, предоставивших UN Tourism данные за первую половину года, особенно быстро росли:

  • Сальвадор - +37%
  • Парагвай - +34%
  • Бутан - +31%
  • Вануату - +30%
  • Палау - +29%
  • Монголия - +27%
  • Узбекистан - +25%
  • Южная Корея - +21%.

Иными словами, туристы не столько перестали путешествовать, сколько стали иначе выбирать направления.

Самолёты тоже почувствовали замедление

Статистика авиакомпаний подтверждает общую тенденцию. В июне мировой спрос на авиаперевозки, измеряемый в пассажиро-километрах, снизился на 1,7% по сравнению с июнем 2025 года. Международный пассажирооборот уменьшился на 0,9%, а международные провозные мощности авиакомпаний - на 0,6%.

IATA напрямую связывает слабые показатели с последствиями войны на Ближнем Востоке и предупреждает, что высокая стоимость топлива в конечном счёте отражается на стоимости авиабилетов.

Это важная деталь и для обычного путешественника: глобальный туризм тормозит не потому, что люди внезапно потеряли желание ездить в отпуск. Путешествовать стало дороже и сложнее.

Что будет с ценами на путешествия

Именно стоимость поездок UN Tourism считает одним из ключевых рисков до конца года. Высокие цены на нефть, авиабилеты и размещение в сочетании с экономической неопределённостью заставляют туристов внимательнее относиться к расходам.

Организация ожидает, что путешественники будут активнее искать лучшее соотношение цены и качества, чаще выбирать более близкие направления и в некоторых случаях заменять зарубежные поездки внутренними.

Генеральный секретарь UN Tourism Шейха Аль Нувайс описала положение отрасли предельно ёмко: туризм продолжает расти, «но этот рост остаётся хрупким». Она подчеркнула, что события на Ближнем Востоке затронули направления далеко за пределами самого региона.

Поэтому новый прогноз +1–2% по итогам 2026 года остаётся условным. Многое будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке, нефтяных цен, инфляции и стоимости авиаперевозок.

Для туристов главный вывод гораздо проще: эпоха бурного послепандемийного восстановления, похоже, закончилась. Люди по-прежнему хотят путешествовать, но цена поездки всё чаще определяет, куда и насколько далеко они готовы отправиться.

 

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