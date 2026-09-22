22 сентября 2026, 09:00 Mixnews\cbsnews.com

Крупнейшие телеканалы США приостановили съёмку мероприятий Трампа. Белый дом запустил Trump TV

Крупнейшие телеканалы США приостановили съёмку мероприятий Трампа. Белый дом запустил Trump TV

Крупнейшие американские телесети вступили в открытый конфликт с администрацией Дональда Трампа. ABC News, CBS News, CNN, Fox News и NBC News приостановили работу телевизионного пула, обеспечивающего независимую видеосъёмку мероприятий с участием президента США. Решение последовало после того, как Белый дом не позволил CNN выполнить очередное дежурство в пуле. Информацию подтверждают CBS News, The Washington Post, Associated Press и другие американские СМИ.

При этом формулировка, что пять телеканалов «вообще перестали освещать Трампа», была бы неточной. Речь идёт именно о приостановке совместной телевизионной pool-съёмки президентских мероприятий. Редакции продолжают сообщать о деятельности Трампа и могут использовать другие способы получения информации и изображения.

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Почему телеканалы пошли на такой шаг

Система телевизионного пула существует потому, что разместить съёмочные группы всех американских и зарубежных СМИ рядом с президентом зачастую невозможно. Пять телесетей - ABC, CBS, CNN, Fox и NBC - по очереди отправляют камеру и съёмочную группу, после чего полученное видео становится доступным другим новостным организациям.

В понедельник, 21 сентября, дежурство должна была нести CNN. Однако после решения Белого дома запретить журналистам CNN доступ сеть не смогла выполнить эту функцию. Остальные участники пула отказались просто заменить её своей съёмочной группой.

В совместном заявлении пяти телесетей подчёркивается, что общество заинтересовано в получении точной и независимой информации о работе правительства и что администрация не должна ограничивать СМИ из-за недовольства их публикациями, сообщает TheWrap

В результате телевизионный пул не сопровождал Трампа во время его поездки в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Руководитель вашингтонского бюро Fox News и председатель телепула Брайан Боутон сообщил коллегам, что замены CNN назначено не будет.

С чего начался конфликт

18 сентября Трамп объявил, что CNN, MS NOW и Politico лишаются доступа в Белый дом. Президент обвинил эти СМИ в распространении «фейковых новостей», «вымысла и лжи» и пригрозил, что подобные меры могут коснуться и других изданий. На следующий день журналистов трёх редакций действительно не пропустили на территорию Белого дома, отмечает Reuters

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Крупнейшие телеканалы США приостановили съёмку мероприятий Трампа. Белый дом запустил Trump TV

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CNN, MS NOW и Politico обратились в суд, утверждая, что администрация нарушает гарантированную Первой поправкой свободу прессы. Представители журналистского сообщества также потребовали восстановить доступ редакций.

Конфликт приобрёл ещё больший масштаб после того, как к протесту фактически присоединились четыре другие телесети, включая Fox News, традиционно имеющую более благоприятные отношения с Трампом, чем CNN.

И одновременно появился Trump TV

На фоне противостояния со СМИ Белый дом 21 сентября действительно запустил Trump TV: The Essentials Station. Это не отдельный традиционный телеканал, как можно понять из некоторых публикаций, а круглосуточный видеопоток Белого дома, доступный через его официальные цифровые платформы. Сам Белый дом описывает его как место, где круглосуточно показываются главные моменты работы администрации, выступления президента и подборки видео.

Trump TV на сайте Белого дома

Таким образом, практически одновременно произошли два события: независимый телевизионный пул приостановил съёмку мероприятий президента, а администрация запустила собственный круглосуточный видеопоток.

Для американских СМИ спор выходит далеко за пределы отношений Трампа с CNN. Вопрос заключается в том, может ли Белый дом решать, какие редакции получают доступ к президенту в зависимости от содержания их публикаций. Теперь этот спор предстоит рассматривать и федеральному суду.

 

Крупнейшие телеканалы США приостановили съёмку мероприятий Трампа. Белый дом запустил Trump TV

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