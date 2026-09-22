Донателла Версаче возвращается в мир моды с собственным брендом

Итальянский модельер Донателла Версаче объявила о создании нового независимого бренда в сотрудничестве с американской компанией Revolve Group. Проект объединит моду и индустрию красоты, а его первые продукты планируется представить в 2027 году.

Для 71-летней Донателлы это станет возвращением к творческому руководству после ухода из модного дома Versace, которым она управляла почти три десятилетия, сообщает британский Vogue .

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О новом проекте стало известно 21 сентября, накануне Недели моды в Милане. Донателла Версаче и Revolve Group объявили о создании совместного предприятия, которое позволит дизайнеру реализовать собственное творческое видение независимо от модного дома, основанного ее братом Джанни Версаче.

Новый бренд будет ориентирован прежде всего на молодое поколение, а его деятельность не ограничится выпуском одежды и косметики. Создатели намерены объединить моду, красоту, развлечения и современные цифровые технологии.

Название будущего бренда пока держится в секрете. Его планируют объявить в 2027 году одновременно с представлением первых продуктов.

По информации Vogue, новый проект будет развиваться сразу на нескольких международных рынках, включая США, Латинскую Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.

Донателла займет должность главного креативного директора и будет отвечать за творческое направление бренда.

При этом пока не раскрывается, какие именно категории одежды и косметической продукции войдут в первую коллекцию, а также в каком ценовом сегменте будет работать новая марка.

Почему Донателла выбрала Revolve Group

Американская компания Revolve Group была основана в 2003 году Майклом Менте и Майком Караниколасом. Она специализируется на продаже модной одежды, аксессуаров и товаров для красоты через интернет.

Сегодня компания управляет двумя крупными платформами - Revolve и Fwrd, на которых представлено более 1600 брендов.

В 2025 году выручка Revolve Group составила 1,23 млрд долларов

Компания активно сотрудничает со знаменитостями и популярными представителями индустрии развлечений. В частности, ранее она объявила о совместных проектах с певицей Cardi B и инфлюенсером Софией Ричи Грейндж.

По словам Донателлы Версаче, ее всегда вдохновляло молодое поколение, в том числе представители музыкальной, киноиндустрии и искусства.

Дизайнер подчеркнула, что новое партнерство позволит ей обращаться к этой аудитории по-новому, используя не только моду, но и индустрию красоты.

Сооснователь и гендиректор Revolve Group Майк Караниколас, в свою очередь, отметил, что сочетание творческого опыта Донателлы с технологиями и международными возможностями компании позволит создать самостоятельный бренд, рассчитанный на долгосрочное развитие.

Донателла возглавила творческое направление Versace после гибели своего старшего брата Джанни Версаче в 1997 году. На протяжении почти 30 лет она определяла стиль модного дома, сохраняя его узнаваемую эстетику - яркие цвета, смелые силуэты, выразительные принты и эффектные вечерние наряды.

В марте 2025 года Донателла оставила пост главного креативного директора Versace и заняла должность главного бренд-амбассадора компании.

Ее преемником стал дизайнер Дарио Витале, ранее работавший в Miu Miu. Однако уже в декабре того же года он покинул модный дом. В сентябре 2026 года Витале был назначен креативным директором Emporio Armani и направления аксессуаров Giorgio Armani.

Тем временем сам модный дом Versace сменил владельца. В декабре 2025 года Prada Group завершила приобретение бренда у американской Capri Holdings примерно за 1,3 млрд евро.

Новым креативным директором Versace стал Питер Мюлье, ранее возглавлявший Alaïa.

Несмотря на уход с руководящей должности в Versace, Донателла продолжает оставаться заметной фигурой в мире моды. Ее архивные наряды регулярно появляются на красных дорожках, а сама дизайнер активно общается с поклонниками в социальных сетях. На ее страницу в Instagram подписаны более 12 млн человек.

Среди самых известных творений Донателлы - зеленое платье с глубоким декольте, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2000 году. Огромный интерес пользователей интернета к фотографиям этого наряда стал одним из факторов, подтолкнувших Google к созданию сервиса поиска изображений.

Теперь Донателла Версаче готовится начать новый этап своей карьеры - впервые за многие годы она сможет создавать коллекции вне рамок семейного модного дома.