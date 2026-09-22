22 сентября 2026, 13:58 Валерия Леонова

Донателла Версаче возвращается в мир моды с собственным брендом

Донателла Версаче возвращается в мир моды с собственным брендом

Итальянский модельер Донателла Версаче объявила о создании нового независимого бренда в сотрудничестве с американской компанией Revolve Group. Проект объединит моду и индустрию красоты, а его первые продукты планируется представить в 2027 году.

Для 71-летней Донателлы это станет возвращением к творческому руководству после ухода из модного дома Versace, которым она управляла почти три десятилетия, сообщает британский Vogue .

google news Подпишитесь на нас в Google
Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

Новый бренд будет ориентирован прежде всего на молодое поколение, а его деятельность не ограничится выпуском одежды и косметики. Создатели намерены объединить моду, красоту, развлечения и современные цифровые технологии.

По информации Vogue, новый проект будет развиваться сразу на нескольких международных рынках, включая США, Латинскую Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.

Донателла займет должность главного креативного директора и будет отвечать за творческое направление бренда.

При этом пока не раскрывается, какие именно категории одежды и косметической продукции войдут в первую коллекцию, а также в каком ценовом сегменте будет работать новая марка.

Американская компания Revolve Group была основана в 2003 году Майклом Менте и Майком Караниколасом. Она специализируется на продаже модной одежды, аксессуаров и товаров для красоты через интернет.

Сегодня компания управляет двумя крупными платформами - Revolve и Fwrd, на которых представлено более 1600 брендов.

В 2025 году выручка Revolve Group составила 1,23 млрд долларов

Компания активно сотрудничает со знаменитостями и популярными представителями индустрии развлечений. В частности, ранее она объявила о совместных проектах с певицей Cardi B и инфлюенсером Софией Ричи Грейндж.

Дизайнер подчеркнула, что новое партнерство позволит ей обращаться к этой аудитории по-новому, используя не только моду, но и индустрию красоты.

Сооснователь и гендиректор Revolve Group Майк Караниколас, в свою очередь, отметил, что сочетание творческого опыта Донателлы с технологиями и международными возможностями компании позволит создать самостоятельный бренд, рассчитанный на долгосрочное развитие.

В марте 2025 года Донателла оставила пост главного креативного директора Versace и заняла должность главного бренд-амбассадора компании.

Ее преемником стал дизайнер Дарио Витале, ранее работавший в Miu Miu. Однако уже в декабре того же года он покинул модный дом. В сентябре 2026 года Витале был назначен креативным директором Emporio Armani и направления аксессуаров Giorgio Armani.

Новым креативным директором Versace стал Питер Мюлье, ранее возглавлявший Alaïa.

Среди самых известных творений Донателлы - зеленое платье с глубоким декольте, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2000 году. Огромный интерес пользователей интернета к фотографиям этого наряда стал одним из факторов, подтолкнувших Google к созданию сервиса поиска изображений.

Подписка на лучшее

Самый популярный материал от Mixer

Материалы по теме
google news Подпишитесь на нас
Читайте Mixer
Донателла Версаче возвращается в мир моды с собственным брендом

Гороскоп на 23 сентября по картам Таро: Тельцу - не брать лишнего,…
Донателла Версаче возвращается в мир моды с собственным брендом

5, 14, 30, 55, 91: какое число продолжит этот ряд?
Донателла Версаче возвращается в мир моды с собственным брендом

5 уморительно смешных комедий с рейтингом R - и почему им нельзя было быть…
Донателла Версаче возвращается в мир моды с собственным брендом

Девы, Стрельцы, Близнецы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на среду 23…
Донателла Версаче возвращается в мир моды с собственным брендом

Львы, Раки, Девы и Рыбы в гороскопе Джорджии Николс на среду 23 сентября
Донателла Версаче возвращается в мир моды с собственным брендом

Скорпионы, Девы, Водолеи и Козероги в ультракоротком гороскопе на среду 23…
Донателла Версаче возвращается в мир моды с собственным брендом

Какая картинка притянула взгляд? Психологический тест о простых…
Донателла Версаче возвращается в мир моды с собственным брендом

Тест: выберите барабан не раздумывая - и узнайте, в каком ритме вы на…