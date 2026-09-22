Донателла Версаче возвращается в мир моды с собственным брендом

Итальянский модельер Донателла Версаче объявила о создании нового независимого бренда в сотрудничестве с американской компанией Revolve Group. Проект объединит моду и индустрию красоты, а его первые продукты планируется представить в 2027 году.
Для 71-летней Донателлы это станет возвращением к творческому руководству после ухода из модного дома Versace, которым она управляла почти три десятилетия, сообщает британский Vogue .
Новый бренд будет ориентирован прежде всего на молодое поколение, а его деятельность не ограничится выпуском одежды и косметики. Создатели намерены объединить моду, красоту, развлечения и современные цифровые технологии.
По информации Vogue, новый проект будет развиваться сразу на нескольких международных рынках, включая США, Латинскую Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток.
Донателла займет должность главного креативного директора и будет отвечать за творческое направление бренда.
При этом пока не раскрывается, какие именно категории одежды и косметической продукции войдут в первую коллекцию, а также в каком ценовом сегменте будет работать новая марка.
Почему Донателла выбрала Revolve Group
Американская компания Revolve Group была основана в 2003 году Майклом Менте и Майком Караниколасом. Она специализируется на продаже модной одежды, аксессуаров и товаров для красоты через интернет.
Сегодня компания управляет двумя крупными платформами - Revolve и Fwrd, на которых представлено более 1600 брендов.
В 2025 году выручка Revolve Group составила 1,23 млрд долларов
Компания активно сотрудничает со знаменитостями и популярными представителями индустрии развлечений. В частности, ранее она объявила о совместных проектах с певицей Cardi B и инфлюенсером Софией Ричи Грейндж.
Дизайнер подчеркнула, что новое партнерство позволит ей обращаться к этой аудитории по-новому, используя не только моду, но и индустрию красоты.
Сооснователь и гендиректор Revolve Group Майк Караниколас, в свою очередь, отметил, что сочетание творческого опыта Донателлы с технологиями и международными возможностями компании позволит создать самостоятельный бренд, рассчитанный на долгосрочное развитие.
В марте 2025 года Донателла оставила пост главного креативного директора Versace и заняла должность главного бренд-амбассадора компании.
Ее преемником стал дизайнер Дарио Витале, ранее работавший в Miu Miu. Однако уже в декабре того же года он покинул модный дом. В сентябре 2026 года Витале был назначен креативным директором Emporio Armani и направления аксессуаров Giorgio Armani.
Новым креативным директором Versace стал Питер Мюлье, ранее возглавлявший Alaïa.
Среди самых известных творений Донателлы - зеленое платье с глубоким декольте, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии вручения премии «Грэмми» в 2000 году. Огромный интерес пользователей интернета к фотографиям этого наряда стал одним из факторов, подтолкнувших Google к созданию сервиса поиска изображений.