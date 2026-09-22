22 сентября 2026, 11:22

Что произошло с сыном Синди Кроуфорд: полиция раскрыла новые детали смерти Пресли Гербера

Что произошло с сыном Синди Кроуфорд: полиция раскрыла новые детали смерти Пресли Гербера

Появились новые подробности смерти 27-летнего Пресли Гербера, единственного сына супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера. Полиция Санта-Моники рассматривает возможную передозировку наркотическими веществами как одну из основных версий произошедшего. Однако официальная причина смерти пока не установлена - это принципиальное уточнение к первоначальным сообщениям ряда СМИ.

Пресли Гербер умер утром 20 сентября в реабилитационном центре в Санта-Монике, Калифорния. По данным полиции, экстренный вызов поступил около 9:35 утра. Прибывшие на место сотрудники обнаружили молодого человека без сознания и попытались оказать ему помощь. В 9:45 парамедики констатировали смерть. Признаков насильственной смерти полиция не обнаружила, пишет TMZ

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Вызов поступил как сообщение о передозировке

Дополнительную информацию дают записи диспетчерской службы. Как сообщает Los Angeles Times, спасатели получили сообщения об остановке сердца и возможной передозировке. Именно поэтому сейчас расследование ведётся с учётом этой версии.

TMZ со ссылкой на источники также сообщает, что близким Гербера предварительно сообщили о предполагаемой передозировке. Однако Управление судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес подчёркивает: расследование продолжается.

Более того, вскрытие уже проведено, но официальное заключение о причине смерти отложено. Для окончательного ответа необходимы в том числе результаты токсикологического исследования.

В реабилитационный центр он приехал накануне вечером

Выяснилась ещё одна существенная деталь. По информации Los Angeles Times и TMZ, Пресли поступил в реабилитационный центр примерно в 22:00 в субботу, 19 сентября - всего за несколько часов до смерти.

Он находился в центре, предназначенном для людей, столкнувшихся с зависимостями, психологическими проблемами и травмами. Утром следующего дня его нашли без сознания.

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Los Angeles Times сообщает, что полиция теперь выясняет обстоятельства возможного появления наркотиков и их происхождение. Следователи опрашивают людей, находившихся в центре вместе с Гербером.

Пресли открыто рассказывал о зависимости

Пресли Гербер в последние годы не скрывал проблем с зависимостью и психическим здоровьем. Он публично рассказывал о лечении и попытках изменить свою жизнь. За несколько месяцев до смерти Гербер вновь говорил в социальных сетях о прохождении терапии.

В 2019 году, когда ему было 19 лет, Гербера задержали за вождение в состоянии опьянения. Впоследствии он получил три года условного срока, должен был пройти соответствующую программу и выполнить общественные работы.

Свою модельную карьеру Пресли начал подростком. Он работал с крупными модными брендами и в 2018 году вместе с младшей сестрой Кайей Гербер участвовал в глобальной рекламной кампании Calvin Klein Jeans.

Семья попросила о приватности

Представитель Синди Кроуфорд, Рэнди Гербера и Кайи Гербер подтвердил смерть Пресли и попросил общественность и СМИ уважать частную жизнь семьи в этот тяжёлый период.

Таким образом, на данный момент корректнее говорить не о подтверждённой передозировке, а о предполагаемой передозировке, которую расследуют полиция и судебно-медицинские эксперты. Что именно стало причиной смерти 27-летнего Пресли Гербера, станет известно после завершения экспертиз.

 

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