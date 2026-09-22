400 метров над бездной без страховки: француженка прошла между гигантскими терриконами - ВИДЕО

Французская канатоходка Татьяна-Мозио Бонгонга (Tatiana-Mosio Bongonga) совершила впечатляющий переход между двумя гигантскими терриконами на севере Франции. Без страховочного троса она прошла 400 метров по канату, натянутому между знаменитыми терриконами 11/19 в Лос-ан-Гоэль (Loos-en-Gohelle), в департаменте Па-де-Кале.

Выступление состоялось в воскресенье, 20 сентября, в рамках Европейских дней наследия и собрало около 9500 зрителей. Организатор Culture Commune сообщает, что переход занял 36 минут.

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Без страховки и без сетки

Главное, что отличало выступление от многих современных хайлайн-переходов, - Бонгонга действительно шла без страховочной привязи и без спасательной сетки. Её главным инструментом оставался длинный балансировочный шест. Reuters также подтверждает отсутствие страховочной системы.

На протяжении маршрута артистка не ограничивалась обычной ходьбой. Она останавливалась, садилась на канат, выполняла шпагат и другие акробатические элементы, в том числе повисала под тросом. Сам канат имел толщину всего около 16 миллиметров.

В сообщениях СМИ есть путаница с высотой. Euronews сообщает, что канат находился примерно в 80 метрах над землёй, тогда как Reuters в подписях к фотографиям указывает 186 метров.

Судя по французским источникам, эти цифры описывают разные вещи: вершины терриконов находятся примерно на отметке 186 метров над уровнем моря, а непосредственно под канатоходкой до земли было порядка 80–100 метров. Поэтому корректнее говорить именно о переходе примерно в 80–100 метрах над землёй.

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Терриконы, ставшие памятником

Место для трюка выбрали не случайно. Два террикона возле бывшей шахты 11/19 считаются самыми высокими в Европе и стали одним из символов шахтёрского прошлого северной Франции.

Шахтёрский бассейн Нор - Па-де-Кале, частью которого является этот индустриальный пейзаж, включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому переход Бонгонга задумывался не просто как экстремальный номер, но и как художественное событие, посвящённое истории региона.

У этой истории есть ещё одна красивая деталь. Идея перехода возникла у артистки ещё в 2019 году, когда она увидела терриконы из соседнего Ланса. Тогда Бонгонга, по словам организаторов, сказала, что однажды обязательно доберётся туда. Семь лет спустя замысел осуществился.

9500 зрителей и песня шахтёров

Представление было построено не только вокруг канатоходки. На земле ей помогала команда, а в организации мероприятия участвовали около 200 волонтёров.

Музыканты и хор сопровождали Бонгонгу исполнением Les Corons Пьера Башле - песни, ставшей практически неофициальным гимном шахтёрского севера Франции. В какой-то момент к исполнению присоединились и зрители.

Спустя примерно 36 минут Бонгонга добралась до противоположного террикона. Там её встретили аплодисментами и цветами.