Учебники в формате TikTok: в США разработали приложение для изучения сложных тем через короткие видео

TechCrunch

Американский IT-стартап ScrollEd разработал приложение, которое с помощью искусственного интеллекта превращает учебники и другие текстовые материалы в ленту коротких вертикальных видео. Об этом пишет TechCrunch.

Пользователь загружает документ, после чего искусственный интеллект перерабатывает его содержание в короткие видеоролики, аудиозаписи, карточки и тесты.

Читайте нас также Google News Facebook

Темы можно листать вверх, а движением в сторону открывать дополнительные сведения по текущему вопросу. В конце каждого раздела приложение предлагает проверить свои знания.

Сооснователь ScrollEd Утсав Гупта объясняет идею привычкой молодежи потреблять короткий контент. По задумке разработчиков, короткие ролики должны вызывать интерес к теме и облегчать переход к изучению более сложного материала. При этом они признают, что уместить большой объем образовательной информации в короткие вертикальные видео непросто.

Читайте

Гупта и его супруга Ребекка Нефф запустили проект на собственные средства. Идея возникла после того, как они столкнулись с неудовлетворенностью от бесконечного просмотра новостей перед сном. Гупта изучает искусственный интеллект в Стэнфордском университете, а Нефф занимается информатикой в Пенсильванском университете.

Приложение работает по модели freemium: базовые функции доступны бесплатно, а расширенные - по подписке Pro. Для образовательных организаций и компаний предусмотрены годовые лицензии. Они позволят загружать учебные материалы и отслеживать прогресс учащихся.

В обмен на образовательный контент учебные заведения будут предоставлять ScrollEd данные об активности пользователей, выполнении заданий и другие сведения, связанные с обучением.

В ближайшее время стартап планирует расширить базу уроков, внедрить систему проверки источников и запустить пилотные проекты. В дальнейшем сервис должен научиться оценивать уровень знаний пользователя и подбирать контент с учетом его потребностей.