Триумфальная арка Трампа в Вашингтоне станет военным объектом: там разместят дроны и снайперов

Президент США Дональд Трамп заявил, что 76-метровая триумфальная арка, которую он планирует строить на берегу реки Потомак напротив Мемориала Линкольна в Вашингтоне, будет использоваться не только как достопримечательность, но и как военный объект. В ней планируют размещать и хранить большое количество дронов и боеприпасов, а на крыше и площади перед сооружением смогут находиться снайперы, сообщает ВВС.

В своей соцсети Truth Social президент США написал, что проект был изменен «по настоятельной просьбе» американских военных и в интересах национальной безопасности.

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«Нигде в мире не будет подобного сооружения», - заявил Трамп. Он также отметил, что Вашингтон - единственный из «59 крупнейших городов и столиц», где нет триумфальной арки. Какие именно города он имел в виду, президент США не уточнил.

В воскресенье Трамп сообщил, что арка станет «военным комплексом высшего класса». По его словам, там можно будет размещать, хранить и быстро использовать большое количество дронов. На крыше и площади перед сооружением смогут находиться снайперы, а внутри будут храниться значительные запасы снайперских боеприпасов.

Пока неясно, как именно новое назначение повлияет на проект и потребуются ли дополнительные согласования.

Изначально арку представляли как туристическую достопримечательность. На опубликованной ранее визуализации на ее вершине изображена золотая крылатая фигура, напоминающая Статую Свободы, а по бокам - два золотых орла. На обеих сторонах сооружения должны появиться золотые надписи «Одна нация под Божьим покровительством» и «Свобода и справедливость для всех».

Проект также предусматривает смотровую площадку. При этом превращение сооружения в военный объект ранее публично не обсуждалось, хотя проект уже прошел несколько федеральных согласований.

Администрация Трампа планирует начать строительство арки уже в ноябре. Проект встретил сопротивление со стороны ветеранов, правозащитных организаций и защитников исторического наследия. Они считают, что большое сооружение изменит вид на Арлингтонское национальное кладбище и другие исторические объекты. Федеральный суд рассматривает вопрос о возможной приостановке проекта.

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Новое назначение арки уже вызвало вопросы о необходимости дополнительных экспертиз. Глава Фонда культурного ландшафта Чарльз Бирнбаум написал в Комиссию изящных искусств, что для военного объекта, вероятно, понадобятся дополнительные элементы безопасности - ограждения, посты охраны и другие конструкции, которых не было в первоначальном проекте.

Критики также задаются вопросом, насколько целесообразно размещать военный объект на оживленной транспортной развязке рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана.

Трамп продвигает проект арки почти год. Сооружение должно быть построено к 250-летию США. Администрация Трампа считает, что отдельное одобрение Конгресса для этого не требуется, поскольку около ста лет назад законодатели уже разрешили строительство похожего объекта в этом районе.

При этом администрация признает, что арка изменит виды, открывающиеся с пешеходных маршрутов на Мемориал Линкольна и другие исторические объекты, а также повлияет на восприятие Арлингтонского национального кладбища посетителями.

Представитель округа Колумбия призвал отказаться от проекта и рассмотреть альтернативный вариант. Конгрессмен Дон Бейер также призвал остановить строительство и получить одобрение Конгресса.

Адвокат юридической группы Public Citizen Litigation Group Николас Сансоне заявил, что ссылка на национальную безопасность не решает основных вопросов о законности проекта.

Федеральный окружной судья Таня Чуткан, рассматривающая дело, предупредила администрацию Трампа, что не следует внезапно начинать строительство. Представители администрации заявили, что до начала работ будут получены все необходимые разрешения.

Проект арки стал частью масштабных планов Трампа по изменению облика Вашингтона. Администрация также занимается реконструкцией Овального кабинета и строительством нового бального зала в Белом доме стоимостью около 400 млн долларов. Кроме того, работы проводились в Розовом саду Белого дома и у Отражающего бассейна Мемориала Линкольна.