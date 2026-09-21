Сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер умер в возрасте 27 лет

Сын супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера Пресли Гербер умер в возрасте 27 лет. Молодой человек скончался 20 сентября в реабилитационном учреждении, а точная причина смерти пока не установлена.

Представитель семьи подтвердил трагическую новость и попросил не нарушать покой близких. «Семья просит уважать ее право на приватность в это очень трудное и болезненное время», - поделились представители Кроуфорд.

Читайте нас также Google News Facebook

Пресли был единственным сыном Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, а также старшим братом модели и актрисы Кайи Гербер. Еще недавно семья публично поздравляла его с 27-летием. «С днем рождения, дорогой! Я так горжусь тем, каким мужчиной ты стал, но для меня ты навсегда останешься малышом! Люблю тебя», - писала Синди в начале июля.

Как и мать с сестрой, Пресли связал жизнь с модой. В юности он начал работать моделью, участвовал в показах и рекламных кампаниях известных брендов. Однако за пределами подиума его жизнь складывалась непросто.

В последние годы Гербер открыто рассказывал о проблемах с психическим здоровьем и зависимости. Он не скрывал, что переживал тяжелый период, и надеялся, что собственный опыт сможет помочь людям, столкнувшимся с похожими трудностями.

«Я чувствую, что об этом следует говорить гораздо больше. Борясь с депрессией и некоторыми сопутствующими вещами, помогу ли я хотя бы одному человеку? Это все, что мне нужно сделать. Вот что поднимает меня с постели в эти дни - надежда на то, что я совершил ошибки за многих людей. Если они такие же, как я, что ж, тогда они захотят сделать этот путь трудным. Но если они захотят выслушать меня, я смог бы избавить их от многих трудностей и долгой борьбы», - рассуждал в свое время Гербер.

Читайте

Он также говорил о многочисленных потерях, которые пережил. «К сожалению, в последнее время я пережил много потерь в самых разных формах, так что это не оправдание, но именно поэтому я сейчас там, где я есть», - отмечал Пресли.

Кайя Гербер тоже не раз рассказывала о том, как проблемы брата отражались на всей семье. При этом она подчеркивала, что именно Пресли помог близким иначе относиться к разговорам о сложных переживаниях и необходимости просить о помощи.

«Когда в семье происходит что-то подобное, это как бы уравнивает всех. Думаю, именно поэтому я стала считать себя самой легкой на подъем и никогда не хотела просить о помощи. Мне казалось, что это слишком - иметь двоих детей, которым нужна помощь.

«Мои родители большую часть жизни были очень, очень скрытными и ничем не делились, а теперь у нас есть хороший учитель - это мой брат, который говорит: „Я буду очень человечным по отношению ко всем“. От мира можно скрыть далеко не все», - говорила Кайя.

Теперь семье предстоит пережить тяжелую потерю. Причина смерти Пресли Гербера пока не объявлена - расследование продолжается.