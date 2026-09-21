21 сентября 2026, 19:28 Валерия Леонова

Си Цзиньпин впервые за 10 лет посетит США с госвизитом:: Трамп готовит торжественный прием

Си Цзиньпин впервые за 10 лет посетит США с госвизитом:: Трамп готовит торжественный прием

Председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в США с 23 по 25 сентября по приглашению президента Дональда Трампа.

Это будет первый госвизит китайского лидера в Соединенные Штаты с 2015 года. В Вашингтоне запланированы переговоры руководителей двух стран, на которых предполагается обсудить торговые отношения, технологическое сотрудничество и другие вопросы двусторонней повестки.

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О предстоящем визите 21 сентября официально сообщило Министерство иностранных дел Китая .

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, Дональд Трамп планирует лично встретить китайского лидера на объединенной военной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона, куда должен прибыть его самолет.

Подобный жест является необычным для американского президентского протокола и свидетельствует об особом внимании, которое администрация США уделяет предстоящему визиту.

В программу также включены официальная церемония встречи в Белом доме, военный смотр в Розовом саду и государственный ужин с участием представителей американского бизнеса.

Ожидается, что одной из центральных тем переговоров станут торгово-экономические отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.

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По информации Bloomberg, стороны обсуждают возможность продления торгового перемирия, о котором договорились в прошлом году в Южной Корее. В частности, рассматривается снижение пошлин на некоторые категории товаров, включая американскую энергетическую и сельскохозяйственную продукцию.

Однако окончательные договоренности по этим вопросам пока не объявлены.

По информации Associated Press, представители двух стран уже начали предварительные консультации о создании механизма обмена информацией о серьёзных инцидентах, связанных с искусственным интеллектом, и оперативной связи в кризисных ситуациях.

В последний раз Си Цзиньпин посещал США в ноябре 2023 года.  Но тогда он посещал США для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а не с государственным визитом. И провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

При этом главы двух государств уже встречались в мае 2026 года в Пекине. Тогда стороны договорились о создании новых механизмов торгового и инвестиционного взаимодействия.

По его словам, Пекин намерен использовать предстоящую встречу для укрепления диалога с Вашингтоном, развития сотрудничества и урегулирования существующих разногласий.

Ожидается, что по итогам государственного визита стороны представят информацию о достигнутых договоренностях и дальнейших планах развития двусторонних отношений.

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