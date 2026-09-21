Си Цзиньпин впервые за 10 лет посетит США с госвизитом:: Трамп готовит торжественный прием

Председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в США с 23 по 25 сентября по приглашению президента Дональда Трампа.

Это будет первый госвизит китайского лидера в Соединенные Штаты с 2015 года. В Вашингтоне запланированы переговоры руководителей двух стран, на которых предполагается обсудить торговые отношения, технологическое сотрудничество и другие вопросы двусторонней повестки.

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О предстоящем визите 21 сентября официально сообщило Министерство иностранных дел Китая .

Трамп намерен лично встретить Си Цзиньпина в аэропорту

Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников, Дональд Трамп планирует лично встретить китайского лидера на объединенной военной базе Эндрюс неподалеку от Вашингтона, куда должен прибыть его самолет.

Подобный жест является необычным для американского президентского протокола и свидетельствует об особом внимании, которое администрация США уделяет предстоящему визиту.

В программу также включены официальная церемония встречи в Белом доме, военный смотр в Розовом саду и государственный ужин с участием представителей американского бизнеса.

Среди приглашённых на ужин, по информации Reuters, - основатель Amazon Джефф Безос, генеральный директор Apple Тим Кук, руководитель Alphabet Сундар Пичаи, глава OpenAI Сэм Альтман, основатель Tesla и xAI Илон Маск, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и руководитель Dell Technologies Майкл Делл. Какие вопросы обсудят лидеры США и Китая

Ожидается, что одной из центральных тем переговоров станут торгово-экономические отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.

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По информации Bloomberg, стороны обсуждают возможность продления торгового перемирия, о котором договорились в прошлом году в Южной Корее. В частности, рассматривается снижение пошлин на некоторые категории товаров, включая американскую энергетическую и сельскохозяйственную продукцию.

Однако окончательные договоренности по этим вопросам пока не объявлены.

Еще одной важной темой станет сотрудничество в области высоких технологий и искусственного интеллекта. США и Китай конкурируют в разработке передовых ИИ-систем, однако одновременно обсуждают возможности взаимодействия в вопросах их безопасности.

По информации Associated Press, представители двух стран уже начали предварительные консультации о создании механизма обмена информацией о серьёзных инцидентах, связанных с искусственным интеллектом, и оперативной связи в кризисных ситуациях.

Также на переговорах предполагается затронуть вопросы поставок редкоземельных металлов, которые используются при производстве электроники, электромобилей и другой высокотехнологичной продукции.