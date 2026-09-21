Работать дольше придется не всем: эксперты о будущем пенсионного возраста

Дальнейшее повышение пенсионного возраста в Литве вовсе не выглядит неизбежным. Эксперты считают, что развитие искусственного интеллекта и других технологий в будущем может позволить экономике обходиться меньшим числом работников, а значит, вопрос о более позднем выходе на пенсию может потерять актуальность.

Профессор Теодорс Медайскис предупреждает, что делать точные прогнозы на десятилетия вперед сегодня сложно. Технологический прогресс способен заметно изменить рынок труда, причем в оптимистичном сценарии пенсионный возраст не придется повышать - его, наоборот, можно будет снизить.

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«Это оптимистичный сценарий. Нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. А худший сценарий предполагает, что нам, возможно, придется работать немного дольше. Если такое решение будет принято, оно не должно вступать в силу немедленно. Нельзя просто сказать: «начиная со следующего года»», - отмечает он.

По словам Медайскиса, возможные изменения должны вводиться постепенно и заранее объявляться людям. Он напоминает, что предыдущий рост пенсионного возраста занял около трех десятилетий и также проходил поэтапно.

При этом эксперт считает, что при стабильном развитии экономики ситуация может оказаться совсем другой. Если технологии позволят производить больше при меньшем количестве работников, потребность в повышении пенсионного возраста исчезнет.

«Но повторюсь: если бы все шло благополучно - без глобальных катастроф, войн и тому подобного - и если бы мы могли нормально развиваться, используя открывающиеся технологические возможности, то, вполне вероятно, пенсионный возраст не пришлось бы повышать; напротив, его можно было бы даже снизить, поскольку рынку труда не требовалось бы столько работников.

Однако это оптимистичный сценарий. Мы же должны готовиться к реалистичному. И если события все-таки пойдут по оптимистичному пути, мы всегда сможем соответствующим образом скорректировать свои действия», - заключает он.

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Доктор социальных и экономических наук Богуславс Гружевскис считает, что говорить о повышении пенсионного возраста в Литве сейчас преждевременно. По его мнению, страна еще не использует в полной мере собственный человеческий ресурс, в том числе потенциал пожилых людей.

«Я просто хочу сказать, что на сегодняшний день нет ровным счетом никаких оснований обсуждать повышение пенсионного возраста в Литве. Мы еще не в полной мере используем имеющиеся ресурсы - я имею в виду человеческие ресурсы. Безусловно, у нас много пожилых людей. Состояние их здоровья постепенно улучшается; и хотя показатели все еще не самые высокие в Европейском союзе, они свидетельствуют о том, что ситуация в Литве меняется к лучшему».

Поэтому, считает Гружевскис, прежде всего стоит создавать условия для тех пожилых людей, которые хотят и могут продолжать работать. Речь идет не только о рынке труда, но и о мерах, позволяющих дольше сохранять здоровье и трудоспособность.

Отдельно эксперты затрагивают вопрос иммиграции. Медайскис признает, что без притока работников, вероятно, не обойтись, однако не считает миграцию универсальным решением демографических и экономических проблем.

«Сложно сказать. Конечно, большинство иммигрантов - это люди трудоспособного возраста. Очевидно, что без иммиграции не обойтись, но Литва - очень маленькая страна, тогда как иммигранты приезжают из государств с многомиллионным населением.

Удастся ли нам обеспечить культурную интеграцию иммигрантов? Я считаю, что это не просто экономический, а более широкий культурный вопрос. К иммиграции нужно подходить с большой осторожностью. Квоты должны быть строго ограничены. Я не рассматриваю это как спасение для экономического развития, рынка труда или пенсионной системы. Скорее, это не то, что должно нас спасти».