Путешествие с кошкой или собакой: какие авиакомпании Европы разрешают брать питомцев в салон самолета

Сервис AirAdvisor, специализирующийся на компенсациях за задержки рейсов и проблемы с багажом, изучил правила перевозки домашних животных у 22 европейских авиакомпаний и выяснил, какие из них предлагают владельцам кошек и собак наиболее широкие возможности для путешествий вместе с питомцами - от перевозки в салоне до посещения лаунджей.

Исследование показало, что для некоторых пород собак, в том числе бульдогов и мопсов, действуют дополнительные ограничения. Животных младше 12 недель, как правило, на борт не принимают.

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Дополнительные сложности могут возникнуть у пассажиров бизнес- и премиум-класса. Не всегда разрешена перевозка животных на рейсах, которые выполняет авиакомпания-партнер. Проблемы могут возникнуть и при стыковках с участием разных перевозчиков.

Имеет значение и направление. При поездках в Великобританию, США, Австралию и Гонконг некоторые авиакомпании разрешают перевозить животных только отдельно от пассажиров - в составе грузовых отправлений.

Среди европейских перевозчиков, которые предлагают несколько вариантов перевозки домашних животных, - следующие:

Aegean Airlines

Пассажиры Aegean Airlines могут взять в салон собаку или кошку, если общий вес животного вместе с переноской не превышает 8 кг. Стоимость услуги начинается от 35 евро на внутренних рейсах по Греции и достигает 65 евро на дальнемагистральных межконтинентальных перелетах.

Более крупных животных перевозят в багажном отсеке. Стоимость такой перевозки составляет от 50 до 90 евро на прямых внутренних рейсах и от 110 до 180 евро на прямых международных. Размер доплаты зависит от веса питомца, а при перелете со стыковкой взимается дополнительный сбор.

Aegean Airlines также разрешает пассажирам с животными посещать фирменные лаунджи, если питомец все время остается в переноске.

Air France и KLM

На рейсах Air France в салон можно взять одну собаку или кошку весом не более 8 кг вместе с переноской. Питомцев весом от 8 до 75 кг перевозят в багажном отсеке, а животных тяжелее 75 кг на борт не принимают.

При международных перелетах животным должно быть не менее 15 недель независимо от того, перевозят их в салоне или багажном отсеке. Внутри Франции и Корсики, а также на рейсах из Франции в Гваделупу, Мартинику и Реюньон в салон допускают питомцев от восьми недель.

Перевозка в салоне стоит от 70 до 250 евро, в багажном отсеке - от 100 до 750 евро. Air France принимает только мягкие переноски и разрешает пассажирам с животными посещать лаунджи, если питомец остается в переноске.

KLM во многом придерживается тех же правил, что и Air France. Доплата у нидерландского перевозчика составляет от 70 до 500 евро в одну сторону.

Austrian Airlines

Пассажиры Austrian Airlines могут взять в салон до двух кошек или собак, если их общий вес вместе с переноской не превышает 8 кг. Доплата составляет 65 евро на внутренних рейсах по Австрии и до 125 евро на дальнемагистральных межконтинентальных перелетах.

В салоне и лаунджах Austrian Airlines животные должны находиться в мягких переносках, устойчивых к укусам.

Brussels Airlines

На рейсах Brussels Airlines в салоне можно перевозить до двух небольших кошек или собак. Общий вес животных вместе с переноской не должен превышать 8 кг. Стоимость услуги составляет от 80 до 115 евро в зависимости от маршрута.

Кроликов, рыб, грызунов и птиц перевозят как груз в багажном отсеке. Размер доплаты зависит от габаритов контейнера: для переносок среднего размера она составляет от 100 до 190 евро, для крупных - от 200 до 380 евро.

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Finnair

Finnair разрешает перевозить кошек и собак как в салоне, так и в багажном отсеке на всех направлениях авиакомпании. Кроме того, из любой страны ЕС в салоне или багажном отсеке можно перевозить домашних ежей, черепах и кроликов.

В одной переноске можно перевозить двух животных одного вида, если их общий вес не превышает 8 кг.

Перевозка в салоне стоит 60 евро на европейских рейсах и 120 евро на межконтинентальных. Перевозка в багажном отсеке обойдется соответственно в 140 и 650 евро. Выгоднее всего оформлять перевозку животного не позднее чем за семь дней до вылета.

Питомцев также принимают в лаунджи Finnair при условии, что они находятся в переноске.

LOT Polish Airlines

На рейсах LOT кошек, собак и домашних хорьков можно перевозить в салоне или багажном отсеке. В салоне разрешено перевозить до двух животных одного вида, при этом общий вес вместе с переноской не должен превышать 8 кг.

Доплата составляет 44 евро на внутренних рейсах по Польше, 70 евро на средних дистанциях и 100 евро на дальнемагистральных перелетах.

LOT также разрешает пассажирам с питомцами посещать свои лаунджи. В отличие от большинства других перевозчиков, животным разрешено свободно передвигаться по залу, но хозяин должен постоянно за ними присматривать.

Lufthansa

Lufthansa разрешает перевозить до двух животных - в салоне, багажном отсеке или отдельно, как груз. Стоимость перевозки в салоне зависит от маршрута и размера питомца и составляет от 50 до 110 евро в одну сторону. За перевозку в грузовом отсеке придется заплатить от 80 до 380 евро.

Перевозчик также допускает животных в фирменные лаунджи, однако они должны все время находиться в переносках.

SAS Scandinavian Airlines

SAS разрешает каждому пассажиру взять с собой до двух животных. Вес питомца вместе с переноской в салоне не должен превышать 8 кг.

Животному должно быть не менее восьми недель. Для питомцев младше 14 недель требуется справка от ветеринара.

Доплата за перевозку в салоне начинается от 55 евро на внутренних рейсах в пределах скандинавской сети авиакомпании и достигает 149 евро на маршрутах в Китай. Перевозка в багажном отсеке стоит от 90 евро на внутренних рейсах до 725 евро на рейсах в Китай.

Животных также принимают в лаунджи SAS, но они должны находиться в переносках.

TAP Air Portugal

TAP разрешает перевозить на борту только кошек и собак. В салон можно взять до двух питомцев старше 10 недель. Лимит по весу составляет 8 кг в салоне и 32 кг при перевозке в багажном отсеке.

Доплата за перевозку в салоне начинается от 40 евро за внутренние рейсы по Португалии, оформленные онлайн в низкий сезон, и достигает 170 евро за межконтинентальные рейсы, забронированные онлайн в высокий сезон. Перевозка в багажном отсеке стоит от 78 до 247 евро.